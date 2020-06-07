2020-06-07T17:16:34+03:00
Происшествия

Пьяный водитель сбил двух школьниц в Бурятии, одна из них погибла

Вторая девочка попала в больницу с тяжелыми травмами [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Пьяный водитель сбил двух школьниц в Бурятии, одна из них погибла. Фото: скриншот видео из аккаунта gibdd03 в "Инстаграме".Пьяный водитель сбил двух школьниц в Бурятии, одна из них погибла. Фото: скриншот видео из аккаунта gibdd03 в "Инстаграме".
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Вечером 7 июня в Бурятии произошла страшная авария. В поселке Забайкальский, что в Улан-Удэ, под колеса автомобиля "Мазда" попали две 13-летние школьницы. Одна из них погибла сразу, вторая с тяжелыми травмами госпитализирована в больницу.

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По предварительным данным около 19.30 часов 40-летний водитель автомобиля "Мазда", предположительно следуя в состоянии алкогольного опьянения, на ул. Совхозная в районе дома номер 8 совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов - девочек 2007 года рождения. Одна из них от полученных травм скончалась на месте происшествия, вторая с тяжёлыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Как сообщили в официальном аккаунте УГИБДД по Бурятии в "Инстаграме", за рулем иномарки сидел 40-летний мужчина. По предварительным данным, он был пьяным. Девочек он сбил на проселочной дороге. Судя по кадрам с места трагедии, удар был очень мощным - у машины разбита вся передняя часть. Кроме того, рядом с ней - снесенный столб, также пробиты ворота частного деревянного дома. Как именно случилась авария, станет известно позже.

- На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - комментируют страшную аварию сотрудники ГИБДД по Бурятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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