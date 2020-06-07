Пьяный водитель сбил двух школьниц в Бурятии, одна из них погибла
Вечером 7 июня в Бурятии произошла страшная авария. В поселке Забайкальский, что в Улан-Удэ, под колеса автомобиля "Мазда" попали две 13-летние школьницы. Одна из них погибла сразу, вторая с тяжелыми травмами госпитализирована в больницу.
Как сообщили в официальном аккаунте УГИБДД по Бурятии в "Инстаграме", за рулем иномарки сидел 40-летний мужчина. По предварительным данным, он был пьяным. Девочек он сбил на проселочной дороге. Судя по кадрам с места трагедии, удар был очень мощным - у машины разбита вся передняя часть. Кроме того, рядом с ней - снесенный столб, также пробиты ворота частного деревянного дома. Как именно случилась авария, станет известно позже.
- На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - комментируют страшную аварию сотрудники ГИБДД по Бурятии.
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ИСТОЧНИК KP.RU