Хирург дистанционно выполнил уникальную операцию 4-месячному малышу и спас ему жизнь

Диагноз младенцу из Кемерово врачи поставили в первые дни после рождения. Малыш не мог самостоятельно дышать и нуждался в поддержке дыхания с помощью аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких)…

- У вашего сына сложнейший порок трахеи, из-за которого он не может самостоятельно дышать, - объяснили медики встревоженным родителям.-Такая патология очень редкая и обусловлена сопутствующей аномалией развития пищевода. Это выглядит примерно так - когда плод находился в утробе матери, его пищевод настолько расширился, что сдавливал трахею и тем самым вызывал растяжение его задней мембранозной стенки, которая после исправления аномалии пищевода стала перекрывать просвет трахеи в момент выдоха.

Как спасти ребенка? Четырехмесячный мальчик пролежал в больнице, находясь на аппарате искусственной вентиляции легких. Чтобы исправить недуг, малышу требовалась ювелирная по точности операция, во время которой хирургам необходимо было восстановить просвет трахеи и сделать так, чтобы ее просвет не спадался во время дыхания.

Родители малыша были в отчаянии. Но выход нашелся. Оказалось, что такие операции умеют делать в клиниках американского Бостона, голландского Утрехта и… в Ивано-Матренинской больнице Иркутска, где работает один из лидеров детской эндохирургии в мире Юрий Козлов. Ему и доверили жизнь младенца.

- Когда кемеровские коллеги обратились ко мне за помощью, я взял инструменты, сел в машину и поехал в Кемерово, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» Юрий Козлов. – А что удивительного? Это моя обычная практика. Я часто езжу в разные города на операции. Таким образом я перемещался и выполнял операции в Красноярске Чите, Хабаровске, Владивостоке, Улан-Баторе. Можно было конечно, поехать в поезде, но сейчас это опасно из-за коронавируса.

Юрий Козлов уже доехал 1000 километров до Красноярска, но буквально в 400 километрах от столицы Кузбасса ему позвонили коллеги и сообщили новость, что одновременно в кемеровской и иркутской больницах был объявлен карантин из-за COVID-19. Спасение ребенка оказалось под угрозой. Юрию Козлову ничего не оставалось, как развернуть машину и возвращаться в Иркутск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="226" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/786127" frameborder="0"></iframe> Хирург из Иркутска спас 4-месячного малыша, выполнив уникальную операцию дистанционно..Видео: страница Юрия Козлова в "Фэйсбуке".

- Пока я ехал обратно, всю дорогу размышлял, как помочь этому пациенту, - продолжает Юрий Козлов. – Ведь счет его жизни уже шел не на месяцы, на дни! Представляете, 4 месяца эта кроха находилась на аппарате ИВЛ. А ситуация была безвыходная. В кемеровскую больницу к нему не попасть, и в Иркутск не вывезти.

Но хирург, на счету которого уже тысячи спасенных детей, не мог не найти выход. Юрий Козлов все же решил провести операцию руководя ею на расстоянии. Суть этой техники, которую называют телементоринг, такова. Врач-эксперт, который может находиться с пациентом в разных городах или даже странах, руководит всеми действиями хирурга, который выполняет операцию на месте, получая информацию о пациенте по видеосвязи.

- Я, находясь дома у себя в кабинете, получал на экран своего компьютера видеоизображение из грудной клетки, где происходило хирургическое вмешательство, - говорит Юрий Козлов.

А получая эту «картинку» одновременно с оперирующим хирургом, он по каналу обратной видеосвязи направлял действия коллег у операционного стола в нужное русло. В результате удалось создать в трахее ребенка тот самый просвет, который позволит ему дышать. Операция по системе телементоринга длилась 3,5 часа. Четырехмесячный младенец был спасен!

- На самом деле, я горжусь кемеровскими хирургами, - говорит Юрий Козлов. – Они удачно провели уникальную и одну из самых сложных операций в детской хирургии - торакоскопическую заднюю трахеопексию. Я мечтал помогать таким образом моим коллегам, где бы они не находились.

И еще один факт. По системе телементоринга сейчас в мире, помимо Юрия Козлова, оперирует еще несколько человек. Один из них - Стив Ротенберг из американского Денвера, который и является родоначальником этой технологии.

Ну а кемеровский пациент тем временем уже пошел на поправку. Угроза жизни точно миновала. Какое- то время малыш еще будет дышать с помощью ИВЛ. Резко переводить его на самостоятельное дыхание врачи не рискуют. Главное, что мальчик скорее всего, будет полностью здоровым человеком.

- Мы создали для этого все условия, - говорит Юрий Козлов. – Всю его анатомию мы восстановили. Ну и конечно, мы будем следить за его состоянием, пока полностью не поправится.

Вернувшись в Иркутск, Юрий Козлов уже приступил к другим операциям. В любое время дня и ночи хирург готов сесть в свою машину и отправиться в любую точку страны, чтобы спасти очередного маленького пациента.

- Это же входит в норму морали детских врачей, - заключает Юрий Козлов. – Считаю, что другие коллеги поступили аналогичным образом.

Напомним, этой зимой Юрий Козлов провел еще одну уникальную операцию . Прямо в утробе матери он вместе с коллегами провел коррекцию спинномозговой грыжи еще неродившейся девочки. Спустя два месяца малышка появилась на свет без единой патологии (Подробности).

СПРАВКА "КП"

Юрий Андреевич Козлов, хирург, руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы

Юрий Козлов окончил школу в поселке Куйтун Иркутской области. Затем поступил на педиатрический факультет Иркутского медуниверситета. С 1993 года работает в городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице. За это время он провел тысячи уникальных операций и спас жизни тысячам младенцев. В 2010 году доктора признали лучшим детским хирургом страны.