«Уходила под воду молча, судорожно хватая воздух»: сибиряк спас тонущую девочку на реке Белая

И вновь история спасения со счастливым концом. Иркутянин Андрей Кравченко на днях вытащил из реки Белая в Усольском районе маленькую девочку.

- Мы с друзьями отдыхали у самой речки, а чуть подальше от нас, в тени на берегу, разместилась семья - родители и трое детей, - рассказывает «Комсомолке» Андрей. - Пока отец набирал воду для детского бассейна, а мать приглядывала за ребятами на берегу, одна девочка, совсем маленькая - с виду ей от 1,5 до 3 лет - начала тонуть. Река в том месте больше двух метров глубиной, течение быстрое. Ребенка подхватило, она стала молча уходить под воду. Бултыхалась, судорожно хватала воздух…

Родители сразу увидели, что малышка тонет, но ближе всех в этот момент к ней оказался Андрей - он как раз купался. Девочку несло течением примерно на расстоянии трех метров от него. Парень быстро поплыл против течения к ней, чтобы подхватить и спасти.

- Больше всего я в тот момент боялся, что она уйдет под мутную воду, тогда ее будет трудно увидеть, - вспоминает Андрей Кравченко. - Сначала я поймал девочку за руку, а потом она меня приобняла, и мы вместе, не торопясь, потихоньку поплыли к берегу.

Уже стоя на земле, малышка ударилась в слезы - видимо, от сильного испуга. К ней подбежала взволнованная мать, стала обнимать, успокаивать, тоже плакала. И, конечно, не забыла поблагодарить спасителя. А когда семья отошла от пережитого стресса, девочку снова отпустили плескаться в воде, но уже не в самой речке, а в мелкой заводи у берега, где воды по колено, и совсем нет течения.

- Она сидела там, спокойно лепила куличики из песка, - говорит вытащивший ее из реки сибиряк. - Надеюсь, она об этом происшествии забудет, и на ней это морально никак не отразится.

Сам Андрей работает инженером-конструктором на Иркутском авиазаводе и ведет активный образ жизни: любит ходить в походы, занимается спортом. Кстати, сибиряк уже привык работать с детьми - он состоит в Российском студенческом отряде, по студенчеству часто бывал вожатым в летних лагерях, участвовал в крупных педагогических форумах, например, в «Орленке». Так что как помочь ребенку, как успокоить - все это парень знает. Но из реки, признается, спасал впервые.

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