2020-07-12T12:04:01+03:00
Происшествия

Чучу превратили в кровавое месиво: собаку жестоко убили в подъезде жилого дома в Иркутске

Труп дворняги нашли в луже крови
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Чучу превратили в кровавое месиво: собаку жестоко убили в подъезде жилого дома Иркутске. Фото: личный архив Екатерины ЗубковойЧучу превратили в кровавое месиво: собаку жестоко убили в подъезде жилого дома Иркутске. Фото: личный архив Екатерины Зубковой
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Дворнягу Чучу иркутянка Екатерина Зубкова приютила четыре месяца назад. О собаке с большими добрыми глазами женщине рассказала знакомая волонтер, которая работает в приюте для животных. Чуча начала жить в квартире Екатерины и сразу стала любимицей детворы во дворе многоэтажки в квартале Стрижи. Женщина даже не боялась отпускать Чучу со своим ребенком гулять. Помимо этого добрая дворняжка выходила на улицу одна. Бывало, Чуча убегала в соседние районы, но всегда возвращалась. Дверь в подъезде ей открывали соседи. А уж 18-й этаж, на котором живут ее новые хозяева, она научилась находить сама. 7 июля собака внезапно не вернулась домой.

- Мы три дня искали ее, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Екатерина Зубкова. – Обошли все дворы. Даже до работы мужа в другой район ездили. Чуча любила туда бегать, и всегда находила дорогу назад. Но в этот раз ее нигде не было.

У Чучи были очень добрые глаза. Фото: личный архив Екатерины Зубковой

У Чучи были очень добрые глаза. Фото: личный архив Екатерины Зубковой

На четвертый день в квартиру Екатерины постучалась уборщица, которая пришла наводить порядок в подъезде.

- Посмотрите, это случайно ваша собака на 16-м этаже? - спросила она.

Екатерина, подумав, что любимица нашлась, радостная спустилась на два этажа. Но, от увиденного там, едва не упала в обморок. На полу в луже крови лежал окаменелый труп Чучи. Сразу свою собаку женщина узнать не смогла. (По этическим соображениям, мы не можем опубликовать все снимки).

- Вместо головы у нее было просто кровавое месиво, - едва сдерживая слезы, говорит Екатерина. – Неизвестный изверг забил ее до смерти. Травмы были настолько страшные, что когда муж пытался поднять Чучу, из ее головы вываливались внутренности.

- Там было настолько жуткое зрелище, что никто даже не решался подойти к собаке, - рыдает в трубку волонтер Анна Жданова, которая приехала на место через несколько минут. – Я с трудом сделала несколько фотографий и видео. Мы вызвали полицию. Потом я уже рассказала об этом случае в соцсетях. Хочется, чтобы виновник этого жестокого преступления был найден и наказан по всей строгости .

Шокирующее фото с места гибели собаки. Фото: Анна Жданова.

Шокирующее фото с места гибели собаки. Фото: Анна Жданова.

Где и как было совершено убийство собаки, пока неизвестно. Следы крови нашли в подъезде на 15 этаже. Возможно, Чучу забили именно там и оттащили на этаж выше. По словам хозяйки на месте нашли следы от мужской обуви и отпечаток руки. Но, кому могла помешать дворняга, которая за четыре месяца не гавкнула ни на одного местного жителя.

- Я не представляю, кому это понадобилось, - плачет Екатерина Зубкова. – Ругался ли кто-то из соседей по поводу собаки? Нет, одна лишь соседка спрашивала: - "Почему Чуча сидит в подъезде?" Но ведь она сидела не посреди подъезда, а у моей двери и ждала, когда ей откроют. Никто не угрожал, что убьет ее или отравит. Не понимаю, зачем так жестоко надо было убивать? Страшно представить, как она мучилась.

Екатерина уже написала заявление в полицию. Точные причины смерти Чучи покажет вскрытие, которое пройдет 13 июля.

- Заявление по этому случаю действительно поступило, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Проводится проверка. Подробности станут известны после вскрытия.

Ну а сама Екатерина рассчитывает, что найти живодера помогут камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде.

- Там должно быть видно, с кем она заходила, - заключает Екатерина. – Правда, ответственный за камеры уехал. Просмотреть их мы сможем в конце недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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