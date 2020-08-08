«Назовите Батор – «богатырь»: сибирячка сменила сыну имя по наказу ламы и излечила его от болезней

Батор эту историю помнит только со слов матери, но имя свое очень любит. Фото: личный архив.

Верите в чудеса? Сибирячка Лариса Бадаева из поселка Еланцы, что в Ольхонском районе, - да. Ведь 13 лет назад она сумела исцелить младшего сына от постоянных простуд. Как? Сменив ему имя! При рождении она назвала его Яков - долго выбирала, читала описания, и именно это пришлось по душе. Кто бы мог подумать, что оно ребенку не подходит…

- Он появился раньше положенного срока, у него было внутриутробное воспаление легких. До двух сын постоянно простужался, болел ангиной, мы месяцами лежали в больницах, лечились дома, - вспоминает Лариса. - Когда в июле 2007 года малыш очередной раз мучился от бронхита, мы снова и снова поили его лекарствами, я совсем отчаялась. И вдруг в тяжелый момент мне пришла в голову ясная и четкая мысль: нам помогут в буддийском дацане!

Сибирячка оставила Якова с бабушкой, а сама в тот же день рванула в Иволгинский дацан, который расположен неподалеку от Улан-Удэ. Она лишь собиралась заказать молитву об исцелении ребенка. Но когда лама внимательно выслушал ее и посмотрел в свои книги, то сказал неожиданную вещь: «Вашему сыну не подходит имя. Смените его, и как можно скорее. Пусть он будет Батор. Это имя поможет ему, сделает крепким, здоровым!»

Батор с мамой. Фото: личный архив.

Сказать, что Лариса удивилась - ничего не сказать. Почему именно Батор? Имя редкое, навеянное монгольскими сказаниями и легендами… В переводе с тюркского означает «богатырь». Может, и вправду придаст ребенку сил?! Вздохнула, да и заказала сыну молебен уже на новое имя. А дальше - чтение мантр и крепкая вера в то, что это поможет.

- Вернувшись домой в Еланцы, я спросила сына: «Где Батор?», и он, к большому удивлению, показал на себя пальчиком! А ведь я ни слова не сказала ему о новом имени, - рассказывает «КП» - Иркутск Лариса Бадаева. - Я повторила, и он снова показал на свой лоб. Тогда я в изумлении принесла фотографию, на которой он был с другими детьми, и попросила его: «Покажи-ка, где Батор?» Найдя себя, он снова ткнул пальчиком, и произнес: «Ба…»!

Ребенку поменяли и документы.

Батору уже 15 лет, он растет крепким и здоровым. Фото: личный архив.

- Но самое интересное, что Батор сразу же выздоровел, бронхита как не бывало. Представляете, с тех пор он ни разу серьезно не простужался! - восклицает Лариса.

На днях Батору уже исполнилось 15 лет. Имя свое он любит, но, конечно, о той истории знает только со слов матери. Действительно, растет настоящим богатырем - сильным, смелым и добрым. Даже увлечение у него под стать: стрельба из лука.

- Он мечтает стать олимпийским чемпионом, - улыбается Лариса Бадаева. - А пока тренируется в Улан-Удэ (мы переехали туда недавно), побеждает на соревнованиях в спортивной школе.

Увлечение у парня богатырское - стрельба из лука! Фото: личный архив.

Кстати, в их семье это не единственный такой случай. В 2011 году сменили имя еще и двоюродному брату Батора, которого назвали Сергеем в честь деда. Но лама в буддийском дацане точно так же посоветовал его матери сменить имя ребенку - ведь тот дед много лет назад утонул на Байкале… Парня, которому, кстати, тогда уже было 16 лет, назвали Ванжил. Сейчас ему 24 года, а к новому имени он привыкает до сих пор.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Мэя РИН, нумеролог:

Имя определяет судьбу

- Думая, как назвать сына или дочь, не стоит ориентироваться только на описания. Ведь имя определяет судьбу! Каждая буква в нем имеет свой нумерологический код, и в сочетании с датой рождения это задает человеку цели на жизнь. Иногда родители на интуитивном уровне так удачно называют ребенка, что это позволяет ему в будущем раскрыться во всех сферах. Именно для того, чтобы реализоваться максимально, люди иногда меняют свои имена или подбирают псевдонимы.

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