Зоя – значит жизнь: сибирячка поборола рак, став отшельницей в тайге

Теперь Зоя Ангаренова здоровый человек. Фото: личный архив Зои Ангареновой

Опустить руки и ждать смерти или из последних сил цепляться за жизнь? Именно перед таким выбором прошлым летом встала 33-летняя Зоя Ангаренова из Улан-Удэ. Плановый осмотр у гинеколога и вдруг диагноз - «рак шейки матки II степени».

Лучевая терапия не дала результата

- Шанс на выздоровление есть! – успокаивали медики медики. – Только нужно скорее ложиться на лечение.

Зоя до болезни. Фото: личный архив Зои Ангареновой

- Я восприняла новость спокойно, почему-то верила, что все будет хорошо, - вспоминает Зоя. – Все-таки вторая стадия – не четвертая и доктора были настроены оптимистично. Более того, бороться за свое здоровье уже привыкла. Более 10 лет страдаю полиартритом – воспалением суставов. В юности я увлекалась походами, в один из них закончился плохо. Я получила сильное переохлаждение, которое вылилось в результате в полиартрит. Недуг не отступал, а только прогрессировал год от года. И в 2014-м коленный состав на правой ноге раздробился. Мне поставили протез, но я не закрылась дома. Наоборот разработала ногу и даже смогла кататься на велосипеде и самокате. Я не привыкла опускать руки, и, узнав о раке, решила бороться за жизнь до конца. Ведь и мое имя Зоя, значит, жизнь.

Что предложили врачи? Курс лучевой терапии. Надо так надо. На работе, а на тот момент сибирячка трудилась в салоне сотовой связи, взяла больничный. После лечения чувствовала себя вполне нормально, даже сумела вернуться к работе. Она была уверена – рак отступает, но осенью во время очередного осмотра в онкологии узнала, что вторая стадия уже перешла в третью.

Зоя обожает кататься на велосипедах и самокатах. Фото: личный архив Зои Ангареновой

Несмотря на весь свой оптимизм, женщина впала в депрессию.

- Мне становилось только хуже, начались боли… - вспоминает Зоя. – Я рыдала днями и ночами напролет…

О диагнозе она решилась на своей страничке в соцсети. В ответ посыпались десятки сообщений со словами поддержки от друзей и совсем не знакомых людей. Ощущение, что не одна заставило взять сибирячку взять себя в руки. И внезапно у нее созрел план. Женщина прописала сама себе необычную терапию – решила уехать в лес, поселиться там в зимовье. Надеялась на излечение? Конечно. Правда, все понимают – одним лишь свежим воздухом этого не добиться. Зое просто хотелось уйти туда, где нет больничных палат. Забыть о них на время и перезагрузиться.

- Буду снимать фильм! - рассказывала подписчикам Зоя. - О себе, о том, что всегда, несмотря ни на что, надо верить в лучшее.

Естественно, без визы лечащего врача Зоя на такой шаг бы не решилась. Разрешение она все-таки получила, но только в конце февраля. Сначала доктора провели очередное обследование, удостоверились, что состояние пациентки опасений не вызывает. Речь шла не об улучшениях, конечно, а скорее о стабилизации. И ее определенным образом удалось добиться.

Зоя и ее зимовье. Фото: личный архив Зои Ангареновой

Прилив сил и снова обострение

- Я нашла домишко с видом на Саяны в улусе Холтогол Тункинского района, - рассказывает Зоя. – Места там пустынные, до ближайшего поселка несколько километров. Набрала круп, консервов, лекарств и в путь. Протопила зимовье хорошо и начала жить как сельский житель.

Поначалу, признается, Зоя она действительно почувствовала прилив сил. Уже через неделю смогла таскать с речки по 5 литров воды и даже колоть дрова. Все это Зоя показывала подписчикам на видео. Ставила телефон на штатив и снимала ролики, как готовит, занимается бытом, гуляет. Так продолжалось около двух недель, пока не дал о себе знать полиартрит.

Зоя пробыла отшельницей три месяца. Фото: личный архив Зои Ангареновой

- Думаю, сначала просто была эйфория, - улыбается Зоя. – А потом продуло и заболели кости. Я даже не могла встать с кровати и держать кружку. Делала все через силу, через боль. А как иначе, ведь за меня этого никто не сделает. Тогда как раз начался карантин из-за коронавируса. До пандемии приезжали местные жители из соседнего улуса, приносили гостинцы - мясо, яйца, молоко, творог – и мои друзья, разумеется. А потом перестали, боялись заразить.

Промучившись неделю, Зоя все-таки решила обратиться к врачам. После осмотра отшельницу госпитализировали в районную больницу. Оказалось, что по онкологии ухудшений нет, а вот воспаление костей из-за простуды, действительно сильное. Через 7 дней лечения сибирячка вернулась в зимовье. В Улан-Удэ в то время уже свирепствовал коронавирус, а заразиться Зое было никак нельзя. В улусе, тем более, было чем заняться – огородиком. Она высадила редиску, лучок, морковку. Разумеется, о том, как идут дела на грядках рассказывала в роликах в социальных сетях.

Грядки, которые посадила Зоя. Фото: личный архив Зои Ангареновой

Ремиссия!

- Планировала прожить два месяца, но прожила в итоге три месяца и 10 дней, - улыбается Зоя. – Дело в том, что хотели с друзьями совершить восхождение на гору Мунку-Сардык, высота которой 3491 м, но из-за коронавируса все походы отменили. Когда уезжала в середине июня, чуть не заплакала. Было также грустно, когда в детстве уезжаешь из пионер-лагеря. Но это было необходимо – подошел срок очередного обследования. До сих пор общаемся с местными жителями по телефону. Сейчас они собирают мой урожай с огорода.

Да, морально и физически после своей «командировки» Зоя Ангаренова чувствовала себя отлично. Но, главное, что она хотела узнать, оказавшись в городе – ушла ли онкология.

- Я прошла полное обследование, - говорит Зоя. – МРТ показало, что никаких патологий нет. Выяснилось, что у меня ремиссия (период течения хронической болезни, который проявляется значительным ослаблением или исчезновением её симптомов – прим. Ред.). Операция или химиотерапия, которые я должна была пройти в этом году, уже не требуется. Остались лишь небольшие побочные эффекты после лучевой терапии. Ну и вес набрать, который сейчас составляет всего 36 кг. Конечно, я буду и дальше наблюдаться у врачей. Ведь сказать о том, что рак ушел на 100% даже врачи не берутся. Диагноз, если все и дальше пойдет хорошо, снимут только через два года. В моем случае речь идет лишь о ремиссии.

Тем не менее, Зоя уже нашла новую работу - записалась в волонтеры. Теперь уже она помогает онкобольным.

- Раз уж меня так поддержали, теперь моя очередь, - улыбается Зоя. - Мы проводим вебинары для больных раком – сейчас в онлайне из-за коронавируса. Моя задача – обучать пациентов, а также врачей программе, где проходят видеоконференции. Настраиваю, делаю презентации, видео. Все для того, чтобы онкобольные получали необходимые консультации.

А еще Зоя планирует вскоре смонтировать фильм о своем отшельничестве. Его посыл в том, что все можно поменять, даже если надежды нет. Название картины говорит само за себя: «Зоя – значит жизнь».

ЗВОНОК ВРАЧУ

Евгения ЛУДУПОВА, министр здравоохранения Бурятии:

"Повторять такие терапии никому не советуем"

- Я слежу за историей Зои с самого первого дня. Увидела, в инстаграме ее слезы и сама написала ей, чтобы поддержать и помочь. Мы сразу взяли ее на контроль, провели обследование. Узнав, что она собралась уехать жить в зимовье, всячески отговаривали. Когда она все же уехала, отправили ей местных врачей. Да, сейчас у нее ремиссия. Два онкомаркера показали отрицательный результат, прогрессирования болезни нет. Но, это не значит, что теперь всем онкобольным стоит следовать ее примеру: становиться отшельниками и уходить в лес. Так делать нельзя, это очень большой риск. Постоянно наблюдаться у врача – вот, что должны делать люди с раком. Обследования предстоят в ближайшие годы и Зое. А что касается ее истории, здесь помогло раннее выявление болезни и, конечно, позитивный настрой самой пациентки. Она не отчаялась и верила в выздоровление. Сейчас главное, чтобы болезнь больше не прогрессировала, ведь такие риски есть. Хочется посоветовать всем, чтобы не забывали проходить медосмотры, которые помогут выявить рак на ранней стадии.

Иван АЛЬХЕЕВ, глава Тункинского района Бурятии, врач-эпидемиолог:

"Произошла перезагрузка организма"

- Мы все следили за жизнью Зои. Она прожила четыре месяца в среднегорье у самого подножия Саянских гор. Климат там прекрасный, ведь в Тункинском районе нет никакого производства. Экология чистейшая. Поэтому улучшение здоровья Зои меня не удивили. Я ведь по образованию врач-эпидимиолог. И знаю, что в среднегорье в условиях умеренного кислородного голодания улучшается биохимический состав крови, она движется быстрее по сосудам, повышается концентрация гемоглобина. К тому же, не надо забывать о правильном питании – Зоя ела экологически чистые продукты, которыми ее угощали местные жители. Хотя главное, конечно, перезагрузка организма, нервной системы, отсутствие стрессов. На этой позитивной волне и произошли положительные изменения. Надеюсь, Зоя еще приедет к нам. Домик ее свободен, всегда рады видеть ее. Знали бы вы, как теперь местные жители по ней скучают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не хочу, чтобы меня жалели: больная раком 32-летняя сибирячка решила стать отшельницей и жить в зимовье (Подробности)