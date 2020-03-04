Больная раком сибирячка стала отшельницей и переехала в зимовье

Историю 32-летней Зои Ангареновой из Улан-Удэ «Комсомолка» рассказывала в январе этого года. Тогда сибирячка, у которой в 2019-м году обнаружили рак шейки матки 3-й степени, в перерывах между курсами химиотерапии, прописала сама себе необычную терапию. Женщина решила на несколько месяцев уехать жить в лес, поселиться там в зимовье и снять фильм о том, как победить смертельный недуг.Своей идеей, уланудэнка решила показать всем, что здоровый образ жизни на свежем воздухе, в сочетании с лекарствами может принести хорошую динамику выздоровления.

Рак у Зои обнаружили в прошлом году. Фото: личный архив Зои Ангареновой

Совсем изолироваться от общества Зоя не планировала. Дом она хотела найти не в глухой тайге, а где-нибудь недалеко от деревни, чтобы можно было выходить к людям, покупать натуральное мясо, молоко, сметану, свежий хлеб. И чтобы в случае чего получить помощь врачей. Кстати, с медиками Зоя также обсудила свою идею. Сначала они отнеслись к ней с опаской, но все-таки далидобро уехать в лес. Обосновалась она в зимовье в Саянах, на самой границе с Монголией. Места пустынные, до ближайшего поселочка с населением 500 человек – несколько километров. Там она живет уже две недели.

- Набрала с собой круп, консервов, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Зоя Ангаренова. – Не забыла и про медикаменты, взяла целую коробку лекарств. А еще, жители дальнего улуса, узнав обо мне, начали приходить с гостинцами. Приносят мясо, молоко…В доме не жили целых три года, так что, перед заселением пришлось его хорошенько протопить. Благо, заготовленных дров здесь предостаточно. Я потихоньку сама их колю, примерно одну охапку в день.

Зоя живет в зимовье уже две недели. Фото: личный архив Зои Ангареновой

За две недели, признается Зоя, она окончательно стала сельской жительницей. И нисколько не жалеет о том, что ей приходится вставать в 6 утра, топить печь, затем с ведрами идти за водой к речке, ну и конечно, заниматься заготовкой дров.

- А как со здоровьем? - спрашиваем отшельницу.

- Пожалуй, стала сильнее, - говорит Зоя.- Здесь даже воздух лечит. Горы. Да и хочешь – не хочешь, а двигаться надо. Сайфоном на диване день проваляться не удастся никак. Работать надо, причем физически.В первые дни после городской жизни я еле топор в руках держала, а сейчас легко перерубаю полено с первого удара. А если две недели назад я приносила с реки неполную 5-литровую бутылку.Теперь ношуполные, да еще и по три раза в день. От обезболивающих, конечно, не отказываюсь, но таблеток стараюсь употреблять меньше. Фельдшер из деревни уже приходил, очень внимательный. Думаю, что пробуду здесь, в тайге, до мая. А там у меня запланировано очередное обследование, и возможно операция.

Фото: личный архив Зои Ангареновой

Начала Зоя и снимать видео для своего будущего фильма. Ставит айфон на штатив и снимает небольшие сюжеты, как она справляется с деревенской жизнью: колет дрова, топит печь, ходит за водой, готовит пищу. В финале своей картины, которая будет сниматься уже в мае, Зоя запланировала поездку в Монголию.

- Хочу подняться на высочайшую вершину Саян – гору Мунку-Сардык, высота которой 3491 м., - заключает Зоя.

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