Иркутскому мальчику, мечтающему стать летчиком, подарили полет на вертолете Ми-8

Ярик за штурвалом боевого вертолета Ми-8. Фото: Росгвардия Иркутской области

То, что мечта может сбыться гораздо раньше, чем ее ждешь, теперь знает 7-летний иркутянин Ярослав Ефремов. Мальчишка, который с рождения болен детским церебальным параличом просто обожает авиацию и все, что связано с небом, самолетами, и вертолетами. Вот и главная мечта ребенка – стать военным летчиком.

К этому он готовится с самых юных лет. Комната Ярика переполнена книгами об авиации, моделями самолетов, которые он собирает сам, а все известные фильмы о летчиках он может пересказать наизусть, даже если его разбудить ночью.

Вот только одна беда. На настоящих лайнерах маленький авиатор ни разу не летал. Узнав о Ярике и его любимом хобби, командование иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии решило это исправить. Да и повод как раз подходящий. В канун Дня рождения мальчика, который, к слову, почти совпадает с Днем воздушного флота России, росгвардейцы пригласили его на аэродром. На экскурсию Ярик приехал со своими друзьями Егором и Сашей.

- Я даже попросил сделать мне специальную прическу – на голове мне выбрили военную звезду, - говорит Ярик.

Ярику даже выбрили военную звезду перед экскурсией. Фото: Росгвардия Иркутской области

- Мы рассказали ребятам о службе в Росгвардии, о том, какие задачи ежедневно выполняют пилоты, штурманы и техники воинской части, - рассказывает командир авиационной эскадрильи Росгвардии Алексей Алехин. – Ну и самое главное - познакомили их с авиационной техникой.

Передать словами восторг Ярика, когда он поднимался в боевой вертолет Ми-8, невозможно. Кажется, что этого момента мальчик ждал всю свою жизнь. Особенно горели глаза Ярика, когда ему разрешили сесть за штурвал командира.

- Я почувствовал себя настоящим пилотом! - воскликнул мальчишка.

- Ну а теперь в полет, - скомандовали летчики.

Сидеть в кабине Ярику во время вылета, конечно, пока рано. Его вместе с родителями и друзьями пересадили на пассажирские места. Затем профессиональные пилоты завели двигатели и устроили ребятам экскурсию над городом.

Ярик за рулем бронеавтомобиля «Тигр». Фото: Росгвардия Иркутской области

После полета сюрпризы не закончились. Поздравить Ярика приехали бойцы СОБРА, которые прокатили его на настоящем бронеавтомобиле «Тигр». Ну а летчики, которых Ярик теперь считает своими коллегами, подарили ему модель боевого вертолета.

- Я запомню этот день на всю жизнь, - сказал мальчик, возвращаясь домой.

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