«Пнул сына в живот ногой 43 размера»: отчим забил до смерти трехлетнего ребенка

Отчима (на фото за решеткой), до смерти избившего малыша, арестовали на два месяца. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

На днях небольшой город на севере Иркутской области провожал в последний путь 3-летнего Колю Горячева (имя и фамилия изменены, - прим. Ред). 7 сентября малыш погиб от рук 23-летнего отчима Алексея (имя изменено – прим. Ред.), который безо всякой на то причины, набросился на мальчишку и начал избивать. От жестокости здорового мужчины, сейчас в шоке не только мать погибшего ребенка, но и весь город.

- В тот вечер Алексей пришел домой не в настроении, - дрожащим голосом рассказывает «КП»-«Иркутск» мать Коли Валентина (имя изменено). – На пороге даже целовать меня отказался. Был ли он пьян? Не знаю, но сказал, что за четыре часа до этого пил пиво с друзьями. Внешне выглядел трезвым, мне показалось, что алкоголь уже выветрился.

Валентина с Колей и младшим 1,5-годовалым сыном была в зале. Алексей также зашел туда из коридора и расположился на диване. Коля подошел к отчиму, и пожаловался, что у него болит ножка.

- Я услышала, что Алексей ответил на это ребенку: «Иди, и встань в угол», - продолжает Валентина. – Я спросила, в чем дело. Мол, что Коля сделал, чтобы с ним так обращались. Но вдруг заплакал младший сын, я побежала на кухню, чтобы принести ему молока.

То, что произошло дальше, любой матери не приснится даже в кошмаре. Из-за угла кухни, откуда просматривается зал, Валентина увидела, как Коля получает от отчима удар.

- Он стукнул Колю не то ладошкой, не то кулаком в лоб, - говорит Валентина. – Сын упал на попу. Я бросилась на помощь. И в момент, когда я подбежала и попыталась закрыть Колю собой, Алексей пнул ребенка в область груди и живота. Ногой 43 размера!

Мальчик, по словам матери, был в сознании, но начал тяжело дышать. Валентина схватила сына на руки, побежала в ванную и параллельно позвонила в скорую. Пока медики ехали, Валентина попыталась разжать рот сыну, но не смогла. Попросила помощи у соседей. Алексей какое-то время был рядом, но вскоре просто исчез. Не дождавшись приезда врачей, он оставил любимую с умирающим сыном на руках и просто сбежал.

- Колю увезли в реанимацию, - говорит Валентина. - Через час из палаты вышел врач и сказал, что моего сына больше нет. Я в истерике начала кричать, плакать, и в этот момент мне позвонил Алексей. О том, что Коля умер, он понял по моей реакции.

Экспертиза показала, что малыш скончался от травм печени и желчного пузыря. По версии следствия, Алексей нанес ребенку удары по голове, животу и спине. Задержали изверга на следующее утро. Почему он набросился на пасынкадо сих пор загадка.

- А ведь сын называл его папой… Раньше муж ребенка не бил, - говорит Валентина. – Руку однажды поднимал только на меня. Я сразу собрала вещи и ушла. Но он вымолил прощение. Да, я простила его ради семьи. Родной отец Коли сейчас сидит в тюрьме. Я не хотела оставлять без отца и второго сына.

Валентина говорит, что пока она сидела в декрете, семью обеспечивал Алексей. Работал неофициально, иногда перебивался случайными заработками, но голодом они не сидели. Кстати, следователи уже узнали о криминальном прошлом Алексея.

- Он не раз был судим за преступления против собственности и за насильственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Ранее он сидел за это в исправительной колонии. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Валентина знала о судимости Алексея, с которым прожила почти три года, но думала, что он находился в местах не столь отдаленных за другое преступление.

- Он и его мать говорили, что по малолетке он был судим за угон, - говорит Валентина. – По насилие я узнала на днях от следователей... Сейчас в соцсетях пишут, что якобы я его покрываю. На самом деле это не так! Я видеть не хочу эту мразь, и сделаю все, чтобы он сел очень надолго. Чтобы Коля всегда был у него перед глазами.

Органы опеки тем временем забрали младшего сына Валентины. СК сообщил, что мать теперь могут лишить родительских прав.

- Хочу, чтобы знали все, сейчас для меня главное вернуть моего младшего сыночка, - говорит Валентина. – Я его очень люблю и он все, что у меня осталось. Я каждый день звоню в инспекцию по делам несовершеннолетних и узнаю, что сейчас с моим ребенком. Как только разрешать, поеду к нему и буду рядом.

На могиле же маленького Коли сейчас стоит фотография мальчика, которую незадолго до трагедии сделал его отчим Алексей…