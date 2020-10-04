Тайная поездка Виктора Цоя в Листвянку: спустя 30 лет видео появилось в соцсетях

Фото: кадр из видео, взятого из аккаунта buryatia_online в «Инстаграме».

«Я вижу, как волны смывают следы на песке…» - под эти строки группа «Кино» веселится на берегу Байкала. Легендарный рок-музыкант Виктор Цой с размаху кидает камни в воду, а затем, улыбаясь, взбирается на узкие перила набережной и балансирует на них...

Эти кадры были сняты в поселке Листвянка в мае 1990-го года. Тогда 28-летний музыкант был на пике популярности. Он приехал, чтобы дать со своей группой первые концерты в Иркутске, и это был абсолютный аншлаг. Стадион «Труд» 27 мая был забит до отказа. А в Братске Виктор Цой и вовсе предотвратил бунт фанатов – концерт чуть не сорвался из-за организационных вопросов, но группа вышла к разгоряченной толпе и отыграла на ура.

В Иркутской области Виктор Цой побывал единственный раз. Спустя три месяца, 30 лет назад, кумир поколения погиб в автокатастрофе в Латвии…

И теперь каждый снимок, каждое воспоминание о легенде - бесценно. «Комсомолка» уже рассказывала, как иркутскому журналисту удалось сделать уникальные фотографии на концерте звезды. А это видео, где группа «Кино» отдыхает на Байкале, на днях опубликовали в аккаунте buryatia_online в «Инстаграме» - из личного архива одного из администраторов группы. Подробности о том, как снимались кадры, возможно, удастся выяснить позже.

Ролик собрал уже больше 30 тысяч просмотров и вызвал живой отклик у сибиряков.

«Знать бы, где лежит тот камень, который бросил в Байкал сам Цой!» – шутят одни в комментариях.

«Класс! В 1990 году я была на концерте Цоя в Иркутске на стадионе Труд. Было здорово!» - с теплом отзываются другие.

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