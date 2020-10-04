«Заберу с уроков на тонированном внедорожнике, чтобы обидчики зауважали»: иркутянин придумал услугу «крутой старший брат» для школьников

Иркутянин придумал услугу «крутой старший брат» для школьников, которых обижают сверстники. Фото: Мария ЛЕНЦ

Каких только услуг не предлагают в интернете! Муж или жена на час – этим давно никого не удивишь. Собутыльник на час - тоже не ново. А вот крутой старший брат - звучит необычно. В чем суть услуги? «Комсомолка» узнала, позвонив по объявлению.

- Представьте, мальчишку задирают в школе, а козырнуть нечем, - объясняет наш собеседник, 30-летний Артур. - Он, значит, говорит обидчикам: «Сейчас за мной старший брат приедет, я все ему расскажу!» И тут эффектно подъезжаю я на черном тонированном внедорожнике, в кожаной черной куртке, на шее - массивная цепь, весь в татуировках. Задиры тут же обзавидуются и зауважают парнишку! Разумеется, встревать в детские ссоры я не стану. Придерживаюсь жестких правил - в диалоги не вступать, физическую силу не применять. Просто заберу ребенка и отвезу домой. По пути, конечно, могу расспросить, почему сверстники его достают, и дать совет, но не более того.

Автор объявления говорит, что иркутяне звонят, с любопытством расспрашивают об услуге. Но как заверить родителей, что за свое чадо можно не беспокоиться, и «крутой старший брат» железно доставит его домой в назначенный час? Как вообще доверять незнакомцу?

- Готов познакомиться лично, показать паспорт, удостоверение водителя, продиктовать номер машины, - уверяет Артур. - Это надежнее, чем отправлять ребенка на такси, когда водителя знать не знаешь. Судимостей не имею, основная работа - достойная, да и тем более я сам - отец, у меня маленький сын. Как придумал себе такую подработку? Когда учился в школе, я очень мечтал о крутом старшем брате. А теперь сам готов им стать!

Надо сказать, услуга недешевая - 1200 рублей за одну поездку, неважно, какое расстояние по городу придется проехать. В эту сумму входит бензин и затраченное время.

Еще у Артура есть более универсальная услуга - «друг на час» для одиноких людей. Готов встретить с аэропорта или вокзала, составить компанию в баре, обеспечить алиби перед женой или подругой, скрасить вечер за настольными играми - и за все про все 800 рублей в час.

- Буквально на днях посидел с клиентом в баре, выпил, пообщался по душам, самому интересно, - говорит Артур.

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