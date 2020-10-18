Сибиряки стали ездить на Байкал в два раза чаще Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Живешь в часе езды от Байкала, но хорошо если побываешь там хотя бы разок за год! Знакомо? Все дела, работа, и вырваться-то некогда. Но в этом году жители Иркутской области наверстали упущенное. Специалисты говорят, что иркутяне стали ездить на озеро в два раза чаще.

- Если в 2019 году наших земляков было 34% из числа всех гостей на Байкале, то в этом году уже 69%! - рассказывают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Так что желающих побывать на озере из-за коронавируса меньше не стало. Но раньше мы часто видели, например, в той же Листвянке, иностранцев: туристы из Китая приезжали целыми автобусами, небольшими компаниями прогуливались европейцы. А теперь все больше вероятности встретить на берегу славного моря своих знакомых.

- Действительно, в прошлом году за разрешениями массово обращались иностранцы - до 52,8% от общего потока, а в этом приезжих из-за рубежа было всего 19%, и все они побывали в Иркутской области до карантина, - продолжают специалисты.

Гости из других регионов России ездят на Байкал, как и раньше, не реже и не чаще. На них приходится 12% разрешений, выданных заповедником на прогулки по берегам.

- И еще одна особенность - бум на посещение Сухого озера, - говорят в ФГУ «Заповедное Прибайкалье». - Если в прошлом году желающих увидеть его было около 1200 человек, то в этом году уже больше 28 тысяч! Интерес вполне объясним: в этом году котловина озера, которая наполняется водой раз в четыре года, продемонстрировало это природное чудо дважды.

КОНКРЕТНО

Кто предпочитает отдыхать на священном озере

2019

34% - жители Приангарья

12% - гости из других регионов России

53% - иностранцы

2020

69% - жители Приангарья

12% - гости из других регионов России

19% - иностранцы

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Игорь КОВАЛЕНКО, председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма:

Дело в пандемии

- Местные жители стали чаще бывать на Байкале из-за пандемии. Конкретно, причины три. Первая - заграничный отпуск отменился, а новых впечатлений хочется, вот и рванули на озеро. Вторая - увы, но у людей стало больше свободного времени: кто-то потерял работу, кто-то перешел на сокращенный режим. Появилась возможность съездить на Байкал хотя бы на день, погулять по берегу. Третья - природа помогает отвлечься от забот, отдохнуть морально во время пандемии, поэтому в походы с удовольствием стали ходить даже заядлые домоседы. Ольхонский район, Малое Море, Большая Байкальская тропа - самые популярные точки. Еще сибиряки этим летом увлеклись активным отдыхом: сплавлялись по Иркуту и Оке, ходили в походы на скальники в Шелеховском районе.

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