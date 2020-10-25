«Врачи горят без дыма»: дневник волонтера неотложки, который возит врачей по вызовам

Волонтер Андрей Бабак (справа), депутат Думы Дзержинского муниципального образования, выходит на вызовы с врачами трижды в неделю. Фото: личный архив.

Чита, Улан-Удэ, Красноярск – города один за другим подхватывают почин иркутян. Здесь вот уже две недели можно наблюдать, как во дворе то одного, то другого дома паркуется дорогой автомобиль, оттуда выходит врач в защитной синей накидке, маске, медицинской шапочке, перчатках, со стетоскопом на шее. Он торопится к подъезду, а через 20 минут возвращается, прыгает в салон авто, и машина мчится дальше по адресам. Обычные предприниматели решили помочь медикам - быстрее добраться до пациентов, а пациентам – дождаться врачей. Так появилась акция «Поможем врачам вместе», которая уже становится общероссийской.

Теория шести рукопожатий

«Что делать? Температура второй день 38, кашель! Звоним в «Скорую», говорят, это не к нам. Жизни ничего не угрожает. Вызвали врача из поликлиники, а он не едет. Говорят, вызовов полно, вы в очереди. Пейте морсы и что-нибудь от температуры, если будет сильно высокая. Куда катимся, больницы обнаглели. А вдруг ковид?»

Прочитав одно подобное сообщение в соцсетях, вскипишь. А если таких постов в ленте уже сто-пятьсот? А если пишут их уже твои знакомые и друзья? Всерьез задумаешься. Задумался и иркутский бизнесмен Вадим Костенко.

Акция "Поможем врачам вместе" уже становится общероссийской. Фото: личный архив героев публикации.

- Позвонил знакомым медикам, мол, неужели все так и есть? Они честно признались: «Еще хуже!». Поинтересовался в минздраве, что происходит. Подтвердили, вызовов все больше, каждого фельдшера в машину не посадишь, по адресам мотаются на своих двоих, а пациенты в это время ждут помощи… И я затеял эксперимент - решил проверить, возрастет ли эффективность работы докторов, если они будут добираться до пациентов не пешком, а на автомобиле. Отдал одной поликлинике свою машину с личным водителем. Первый же день показал - медик за день посетил на 70% больных больше. Работает! А поскольку в моей компании автомобилей больше нет, бросил клич в соцсетях с призывом поступить также.

И? Через пару дней в команде добровольцев было уже шесть машин, а через две – 36! И это только начало! Минздрав региона назначил куратора акции, чтобы оперативно решать вопросы, горожане скидываются волонтерам на бензин и мойку машин. Вот она, теория шести рукопожатий в действии!

«88 вызовов, а я только пришел устраиваться на работу»

«Из 12 врачей работают четверо. Регистратор за стеклом тяжело вздохнула и добавила: «Если завтра еще двое слягут, поликлинику можно закрывать». В этот же момент мимо пробегает фельдшер и бросает на ходу: «88 вызовов сегодня. Максимум на моей памяти было 36. А я ведь только-только пришел устраиваться на работу. Ещё документы не подписали даже!».

Диалог из ленты, описанный иркутским бизнесменом. Сергей Мядзелец – владелец маркетингового агентства. Но коллектив видит руководителя всего лишь пару раз в неделю, и то, урывками, и то, если вопрос уж совсем не терпит отлагательств. А сам Сергей – на фронте. На извозе по 12+ часов в сутки – мотается с врачами по вызовам. А пока доктора спасают пациентов, ожидая у подъезда, пишет об изнанке пандемии заметки. От них и смешно, и грустно одновременно.

Бизнесмен Сергей Мядзелец возит медиков на вызовы по 12 часов в сутки. Фото: личный архив.

«Выезжаем на маршрут. Доктор вроде бы в хорошем настроении. Но после одной из заявок возвращается поникшей. Оказалось, встретили не очень радушно.

- Обвинили во всех грехах, - сказала она. – Накинулись с вопросами: «Почему так долго едете?» «Почему нет лекарств?», «Вы врачи вообще, клятву Гиппократа давали?».

Не удивился, когда сказала: «А может бросить все к черту и уволиться?». Но эти мысли быстро проходят. Вот побывали у одной «постоянной клиентки» и моя фельдшер вернулась в машину с улыбкой на лице и с подаренными конфетками в руках».

- Летом 2015-го я вместе другими волонтерами и отрядом добровольцев «15.08» спасал сибирскую тайгу во время крупных лесных пожаров, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Сергей Мядзелец. – Тогда Иркутск задыхался в дыму. Сегодня мы вновь в огне. Врачи горят без дыма, работают на износ.

Говорят, температура 38,5, а на самом деле 36,8

- Приезжаем, а у человека температура 36,8, - делится наблюдениями другой волонтер-водитель Андрей Бабак, депутат Думы Дзержинского муниципального образования. Он на вызовы выходит три раза в неделю. – Идут на хитрость! Прочитал где-то, что при 38,5 врач обязан приехать в любом случае. Фельдшер дает градусник, недоуменно смотрит и говорит: «36,8! Температура так быстро не может упасть!». Оказалось, пациент хотел, чтобы его осмотрели. Вдруг что! А мы тот день, возможно, не успели к тому, кому помощь была действительно нужна…

О том, что происходит на вызовах, Андрей Бабак тоже пишет в соцсетях. И вот итог – теперь ему звонят знакомые да и незнакомые сибиряки.

- «Можете и мне доставить врача?» - телефон разрывается от таких просьб, - признается Андрей. - Я даже научился спрашивать симптоматику по телефону.

Кстати, консультации терапевтов по телефону в период пандемии – совсем не редкость. Доктора на разрыв, и потому тех, у кого легкое недомогание и температура 37, действительно «лечат» заочно. Но не всем пациентам это нравится.

- В один из дней половину вызовов мы отъездили как раз по таким жалобам, - говорит Андрей Бабак. – Больные были недовольны и позвонили в минздрав. А оттуда спустили указание, и главврач поликлиники отправила терапевта уже по адресам. Итог? В большинстве случаев подтвердилось легкое ОРВИ с некритичной температурой, нормальным состоянием. А врачи в это время теряли драгоценное время… И я уже не говорю о простых человеческих вещах. Доктора ведь тоже люди. Пока в дороге, откровенничают порой. Жалуются на бытовые проблемы, на ссоры с домашними. Семьи ведь их почти не видят, а поспать удается в среднем 4 часа в сутки.

В один из дней Андрей с напарником успели на 40 вызовов.

- До сих пор не верю, неужели действительно смогли?! – восклицает Андрей.

И ведь в этой свистопляске медики даже пообедать не успевают.

- Смена, с 8 утра по городу уже 50 километров, побывали на 15 адресах, даже крошки во рту не держали – переспрашивает, улыбаясь, еще один волонтер-водитель Павел Петров, он же владелец барбершопа – парикмахерской для мужчин. – Видно, что мой врач устал, но твердит: «Вот, еще три «горящих» вызова, и на обед!». Так это и повторялось, пока не пришло время передавать вахту его напарнице.

Владелец барбершопа Павел Петров (слева) и фельдшер-терапевт Иван Левчук - вместе на "фронте". Фото: Андрей СИНЬКОВ

Два врача на один вызов

Ну и конечно и без совсем нелепых ситуаций не обходится. Сбоев в системе, увы, достаточно.

- Приезжаем на вызов, и около подъезда пациента происходит «встреча на Эльбе», - говорит Сергей Мядзелец. - Два врача в защитных костюмах практически лбами сталкиваются у домофона. Оказалось, их отправили на один и тот же адрес. Как такое возможно? Причем, второго медика привез такой же доброволец как я. Мы переглянулись с ним через окна автомобилей, поздоровались кивком головы. Ну а врачи, они, наверное, скинулись на пальцах, и решили, кто пойдет к пациенту. Еще одна ситуация. Прилетаем на всех парах к больному, накрутившись во дворах в поисках адреса, а пациент заявляет: «А у меня врач уже был». И вопрос, почему так происходит – риторический. Фельдшеру просто некогда разбираться и искать виновного в том, что время было потеряно. Он просто командует с заднего сидения: «Вперед, на следующий вызов».

P.S.

Хороший пример заразителен

А что сами врачи? Пока держатся. И чувства юмора не теряют. Шутят по-черному, по врачебному, пока едут с адреса на адрес, да еще и документы успевают дорогой заполнять.

- Нагрузка у нас действительно выросла, - подтверждает «Комсомолке» Иван Левчук, фельдшер-терапевт. - Так что помощь волонтеров просто бесценна! Если раньше с 8.00 до 19.00 я пешком обходил около 30 пациентов (по одному адресу может быть по несколько больных), то теперь, на машине, мы объезжаем куда больше. К тому же, пока едешь в комфорте к пациенту, есть возможность посмотреть бумаги с диагнозами, сделать звонок другому больному.

Теперь, когда акцию поставили «на колеса», врачи сами звонят волонтерам. Просят помощи, уже не стесняясь.

- Звонков от главврачей с каждым днем все больше, - заключает Вадим Костенко. – Машины нужны всем. И количество тех, кто хочет помочь, растет. Это не только предприниматели. С нами хотят сотрудничать люди разных профессий. Мы и не собираемся мириться с тем, что наши врачи вынуждены пешком добираться до пациентов. Призываем предприятия, дорожные службы выделить больницам автомобили.

Вот и главы регионов тоже приняли решение участвовать в акции «Поможем врачам вместе». Машины правительства на помощь медикам отправили в Иркутской и Омской областях, в Красноярском и Забайкальском краях. И наверняка этот список будет пополняться.

За рулем - волонтер Павел Петров, везет медика на очередной вызов. Фото: личный архив.

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