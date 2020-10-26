Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом. Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом. О том, что глава Приангарья получил положительный тест на COVID-19 стало известно в понедельник, 26 октября.

- Это действительно так, - подтвердили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе правительства Иркутской области. – Игорь Кобзев чувствует себя хорошо. Но работу продолжит на самоизоляции.

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области тем временем продолжает увеличиваться. По данным оперативного штаба правительства региона, на утро 26 октября, зарегистрировано еще 215 случаев заражения. За все время распространения инфекции, COVID-19 подхватили 23398 жителей Приангарья. на данный момент госпитализировано 3601 человек (+213 за сутки). Выздоровевших - 18859 сибиряков. Увы, но растет и число умерших. От коронавируса скончались уже 376 человек. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 114.

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