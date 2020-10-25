Пассажирский автобус "Иркутск - Усть-Кут" перевернулся на федеральной трассе "Вилюй" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поездка из Иркутска в Усть-Кут 25 октября пассажирам рейсового автобуса запомнится надолго. Они ехали всю ночь и утром уже почти добрались в северный город. Но около 10.30 часов попали в ДТП на 412 километре федеральной трассы "Вилюй" в Нижнеилимском районе. Автобус марки "Неоплан" съехал с дороги и перевернулся.

Автобус съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

- В автобусе находились 29 человек, из них двое - водители, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - По последней информации, имеется один пострадавший - 64-летний пассажир. На месте работают сотрудники ГИБДД. Кроме того, направлен транспорт с провизией и другой автобус, чтобы забрать пассажиров.

Погода ветреная, снежная, ждать на улице - не самое приятное. Но главное, что нет жертв. Из-за чего рейсовый автобус перевернулся, сейчас выясняют сотрудники полиции, они работают на месте. Пока причина ДТП не называется.

Тем временем, СК начал доследственную проверку по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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