«Не дали котейке замерзнуть»: пушистика, застрявшего на дереве, спасли пожарные из Иркутской области

Спасатели в полном обмундировании, пожарная лестница, и несколько зевак вокруг. Такую картину можно было заметить на днях в одном из дворов Усолья-Сибирского. На первый взгляд казалось, где-то что-то горит. На самом же деле причиной переполоха стал обычный белый кот, который забрался на дерево, и не смог слезть. Скорее всего, приманивая его сосисками и рыбкой, заставить животное спуститься не удалось, поэтому пришлось провести целую спасательную операцию, которую сотрудники МЧС сняли на видео.

На кадрах видео, которое опубликовали на официальной страничке ГУ МЧС России по Иркутской области в соцсети, видно, что кот действительно забрался на приличную высоту. Примерно, метров 10-12. Когда один из пожарных, добрался до него по лестнице, пушистик не сразу дал себя спасти. От страха, бедолага начал громко мяукать, и вцепился лапами в ветку. Но, пожарный оказался сильнее. Он с трудом отцепил его, взял в руку и спустив вниз, передал хозяину. Только после этого, кот успокоился, но продолжал дрожать.

- Не дали котейке замерзнуть, - скромно прокомментировали спасатели это видео.

Сколько времени животное просидело на дереве, неизвестно. Но, то, что страху четырехлапый хулиган натерпелся на год вперед, и не захочет в ближайшее время гонять птиц, это факт.

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