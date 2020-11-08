Цены на продукты в Иркутске: подорожало мясо, яйца, сахар и чай, а яблоки подешевели
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ценники на продуктах в супермаркетах и магазинах меняются постоянно. Не угадаешь, сколько потратишь в очередной раз. В Иркутскстате подсчитали, какие продукты и на сколько в среднем подорожали в Приангарье с октября, а какие, наоборот, стали доступнее.
Итак, буквально рубль за килограмм набрало в цене мясо - говядина и свинина. А сибирякам в холода без котлет и отбивных - ну никак! Придется тут раскошелиться чуть больше, чем месяц назад.
Примерно на четыре рубля подорожало подсолнечное масло и яйца. На три - жирный творог, на два - маргарин, и меньше, чем на рубль - сыр. Меньше, чем на рубль - белый хлеб и булочки. Еще немного увеличилась стоимость овощей: капусты и репчатого лука.
Чаепития после еды теперь тоже обойдутся дороже. Черный чай поднялся в цене сильнее всего - на пять рублей, и на пару - сахар. Любители выпить крепкий сладкий напиток, наверняка, уже ощутили разницу.
Зато на некоторых продуктах, наоборот, удастся сэкономить. Немного подешевели яблоки, сливочное масло, молоко и пшенка. Можно приготовить здоровый завтрак и детям, и взрослым: молочную кашу с маслом и фруктом.
Многие продукты с октября почти не изменились в цене. Это картошка, морковь, вермишель, гречка, рис, ржаной хлеб, мука, сметана, соль, курица, колбасы и мороженая рыба. А если в супермаркете скидки и акции, то можно еще сберечь копеечку.
Но надо учитывать, что это средние подсчеты цен по Иркутской области. А ведь стоимость одних и тех же товаров отличается в разных районах. Например, на севере провизия чуть дороже из-за того, что ее туда сложнее доставить.
КОНКРЕТНО
Что подорожало
Продукт, цена за кило в октябре, цена в ноябре
Говядина (кроме филе) 356,59 357,43
Свинина (кроме филе) 308,90 309,31
Подсолнечное масло 109,13 113,87
Жирный творог 343,41 346,89
Маргарин 149,98 151,63
Сыр 572,52 573,20
Куриные яйца 64,40 69,09
Сахар-песок 51,10 53,67
Черный байховый чай 589,18 594,87
Хлеб и булочки из пшеничной муки 1 и 2 сортов 60,59 61,04
Капуста свежая 20,37 21,72
Репчатый лук 27,98 29,61
Что подешевело
Продукт, цена за кило в октябре, цена в ноябре
Яблоки 150,96 148,59
Сливочное масло 715,19 714,05
Молоко пастеризованное 2,5-3,2% 58,54 56,57
Молоко стерилизованное 2,5-3,2% 84,52 83,68
Пшено 51,30 50,99
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