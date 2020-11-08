Цены на продукты в Иркутске: подорожало мясо, яйца, сахар и чай, а яблоки подешевели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ценники на продуктах в супермаркетах и магазинах меняются постоянно. Не угадаешь, сколько потратишь в очередной раз. В Иркутскстате подсчитали, какие продукты и на сколько в среднем подорожали в Приангарье с октября, а какие, наоборот, стали доступнее.

Итак, буквально рубль за килограмм набрало в цене мясо - говядина и свинина. А сибирякам в холода без котлет и отбивных - ну никак! Придется тут раскошелиться чуть больше, чем месяц назад.

Примерно на четыре рубля подорожало подсолнечное масло и яйца. На три - жирный творог, на два - маргарин, и меньше, чем на рубль - сыр. Меньше, чем на рубль - белый хлеб и булочки. Еще немного увеличилась стоимость овощей: капусты и репчатого лука.

Чаепития после еды теперь тоже обойдутся дороже. Черный чай поднялся в цене сильнее всего - на пять рублей, и на пару - сахар. Любители выпить крепкий сладкий напиток, наверняка, уже ощутили разницу.

Зато на некоторых продуктах, наоборот, удастся сэкономить. Немного подешевели яблоки, сливочное масло, молоко и пшенка. Можно приготовить здоровый завтрак и детям, и взрослым: молочную кашу с маслом и фруктом.

Многие продукты с октября почти не изменились в цене. Это картошка, морковь, вермишель, гречка, рис, ржаной хлеб, мука, сметана, соль, курица, колбасы и мороженая рыба. А если в супермаркете скидки и акции, то можно еще сберечь копеечку.

Но надо учитывать, что это средние подсчеты цен по Иркутской области. А ведь стоимость одних и тех же товаров отличается в разных районах. Например, на севере провизия чуть дороже из-за того, что ее туда сложнее доставить.

КОНКРЕТНО

Что подорожало

Продукт, цена за кило в октябре, цена в ноябре

Говядина (кроме филе) 356,59 357,43

Свинина (кроме филе) 308,90 309,31

Подсолнечное масло 109,13 113,87

Жирный творог 343,41 346,89

Маргарин 149,98 151,63

Сыр 572,52 573,20

Куриные яйца 64,40 69,09

Сахар-песок 51,10 53,67

Черный байховый чай 589,18 594,87

Хлеб и булочки из пшеничной муки 1 и 2 сортов 60,59 61,04

Капуста свежая 20,37 21,72

Репчатый лук 27,98 29,61

Что подешевело

Продукт, цена за кило в октябре, цена в ноябре

Яблоки 150,96 148,59

Сливочное масло 715,19 714,05

Молоко пастеризованное 2,5-3,2% 58,54 56,57

Молоко стерилизованное 2,5-3,2% 84,52 83,68

Пшено 51,30 50,99

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