Сибирский Робинзон: в Иркутске спасли рыбака, который на всю ночь остался на острове посреди реки Ангары. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Михаилом Дмитриевым.

- «Помогите, я здесь, вызовите спасателей!» Такие крики услышали случайные очевидцы, когда ранним утром, 24 января проходили в районе Иннокентьевского моста вдоль реки Ангары, в Иркутске. Оказалось, что метров в 100 от берега, на небольшом островке прямо посреди речки одиноко стоял и размахивал руками мужчина. Прохожие сразу позвонили в МЧС.

- Историю того, как он там оказался в одиночестве, мы узнали, когда подплыли к нему на лодке, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» спасатель Михаил Дмитриев. – Оказалось, накануне вечером Денис (так зовут мужчину) приплыл на остров с приятелем, чтобы порыбачить. Вскоре видимо решили внести разнообразие в отдых, и стали ловить рыбу под горячительные напитки. Что произошло дальше неизвестно, но примерно в час ночи друг Дениса неожиданно сел в лодку и уплыл на берег, бросив его на острове одного.

Мужчину на острове заметили прохожие, которые и вызвали спасателей. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Михаилом Дмитриевым.

В кромешной темноте просить помощи Денису было не у кого. Телефон, судя по всему, оказался выключен. Так и пришлось заядлому рыбаку сидеть всю ночь на 15-градусном холоде. К счастью, одет он был тепло, так как на зимней рыбалке был не впервые. Спасателям сибирский Робинзон Крузо рассказал, что согреться ночью ему помогли спички. Мужчина нашел сухих веток и смог развести костер. Кроме этого, он нашел банку и кипятил в ней воду, чтобы попить горяченького.

- Просидел он так 11 часов, - продолжает Михаил Дмитриев. – При этом даже не получил переохлаждений. Когда мы его забирали, Денис был в хорошем настроении. Говорит, что, даже не успел испугаться.

Мужчину доставили на берег на лодке. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Михаилом Дмитриевым.

Спасатели пытались связаться с приятелем Дениса, который оставил его на острове, но, по словам Михаила, дозвониться до него не удалось. Сам же сибирский Робинзон, вернувшись на большую землю, пообещал своим спасителям, что больше не попадет в такую опасную ситуацию.

Кстати, сам Михаил Дмитриев весной 2020 года сам прославился на весь Иркутск, когда прямо на лету поймал девушку, выпавшую с балкона на 14-м этаже. «Комсомолка» подробно рассказывала о том случае. Подробности читайте здесь.

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