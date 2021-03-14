Четыре автомобиля превратились в груду искореженного металла после аварии на трассе в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла утром, 14 марта на трассе «Байкал», в Шелеховском районе. В районе села Моты столкнулись сразу четыре автомобиля. В ДТП одновременно попали: Субару, Ниссан, БМВ и BYD. От ударов все четыре машины превратились в груду искореженного металла. Не обошлось без пострадавших.

- Травмы получили 45-летний водитель Субару и 48-летний пассажир Ниссана, - уточнили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Все подробности происшествия на месте выясняют дорожные полицейские.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Напомним, это уже не первая серьезная авария, которая произошла 14 марта в сложных погодных условиях. Так, на трассе в Усольском районе рейсовый автобус, в котором находились 39 пассажиров столкнулся с Тойотой. Инспекторы ГИБДД еще раз призывают автомобилистов быть предельно аккуратными на дорогах. Неопытным водителям и вовсе рекомендуют воздержаться от поездок.

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