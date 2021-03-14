Рейсовый автобус столкнулся с Тойотой на трассе в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На трассе «Сибирь» в Усольском районе, ранним утром, 14 марта произошло серьезное ДТП. Около 7 часов, недалеко от поселка Железнодорожный рейсовый автобус столкнулся с Тойотой. Известно, что в салоне автобуса находилось 39 пассажиров, в том числе 8 детей.

- Никто из них не пострадал, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель и пассажиры Тойоты также не получили травм.

Сейчас во всех обстоятельствах аварии, разбираются полицейские. Напомним, что из-за сильного ветра, который обрушился на Иркутскую область 14 марта, спасатели советуют жителям Приангарья отказаться от дальних поездок и от выхода из дома.

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