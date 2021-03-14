Праздничные гуляния на Масленицу отменили в Иркутске из-за непогоды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутска нынче так и не проводят зиму и не отметят главный символ весны и тепла – Масленицу. Из-за сильного ветра, который обрушился на Приангарье в ночь на 14 марта, и будет дуть весь день, в Иркутске отменили все праздничные гуляния, посвященные Масленице.

- Сейчас скорость ветра достигает 23-25 метров в секунду, - отметил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. - При таких погодных условиях небезопасно проводить праздничные забавы, устанавливать столб, монтировать и сжигать чучело.

Об отмене веселого праздника Масленицы сообщили и в музее Тальцы, где обычно водят хороводы и угощают посетителей блинами. Что касается Иркутска, то главной городской площадкой для празднования должна была стать площадь у дворца спорта «Труд». В программе, помимо сжигания чучела, были выступления артистов, конкурсы, а также спортивные соревнования на перетягивание каната.

Теперь же всем горожанам рекомендуют не только отказаться от дальних поездок, но и по возможности от выхода на улицу. Ветер, по словам синоптиков полностью стихнет только в ночь на 15 марта.

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