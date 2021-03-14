Погода на 14 марта в Иркутске: днем сильный ветер и до -11 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Только иркутяне привыкли к теплой весенней погоде, в городе вновь резко испортится погода. Произойдет это в воскресенье, 14 марта. В этот день вновь пойдет снег, который только начал таять. Также подует сильный ветер, возможна метель. Если ночью порывы составляли 24 м/с, то днем ожидается 5-10 м/с с порывами до 19 м/с. Столбик термометра покажет -9, -11 градусов.

В Иркутской области местами умеренный снег, в Нижнеудинском, центральных районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья снег, местами сильный снег. Ветер подует западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, утром в западных, центральных, южных районах 12-17 м/с, местами порывы 22-27 м/с, метели, ночью в Катангском и северо-восточных районах 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, Температура днем -7,-12, при облачной погоде -15,-20.

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