Свет отключили из-за сильного ветра в 78 селах и поселках Иркутской области Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Иркутск вновь вернулась непогода. Из-за снегопада и сильного ветра, порывы которого в воскресенье, 14 марта достигают 27 м/с, временно отключили свет в 78 селах и поселках Приангарья.

- Электроснабжения весь день не будет в населенных пунктах Нижнеудинского,, Зиминского, Усольского Иркутского, Нукутского, Ольхонского, Жигаловского, Ангарского, Боханского, Аларского, Эхирит-Булагатского, Балаганского, Куйтунского, Осинского, Усть-Удинского, Черемховского районов, а также в Иркутске и Ангарске, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Электроснабжение обещают включить ориентировочно в 23.00. Добавим, что из-за непогоды, спасатели призывают жителей Приангарья отказаться от дальних поездок. На дорогах возможен гололед.

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