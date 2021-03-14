Синоптики рассказали, когда закончится метель в Иркутске Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Неспокойная ночь на 14 марта выдалась у жителей Иркутска. Порывы ветра до 25 м/с, который обрушился на город, были слышны даже через окна квартир. К утру метель не стихла, и спасатели уже предупредили горожан не только отказаться от дальних поездок, но и от выхода на улицу. Поэтому, всех сейчас интересует вопрос: когда закончится метель в Иркутске.

- Самый сильный ветер с порывами 25 м/с был с 2 часов ночи до 7 утра, - рассказывает «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Утром порывы слабее. Стихать ветер начнет 14 марта после обеда. Правда, порывы сохранятся, но не такие сильные. Полностью ветер стихнет только в ночь на 15 марта. После этого, сразу начнет снижаться температура. Что касается снега, то он также должен закончиться после обеда.

Напомним, из-за непогоды в Иркутске уже отменили все праздничные гуляния на Масленицу, так как проводить забавы, устанавливать столб, монтировать и сжигать чучело в такой сильный ветер крайне опасно. Помимо этого, в 78 селах и поселках Иркутской области на весь день отключили электроснабжение. Спасатели призывают горожан отказаться от дальних поездок и от выхода на улицу.

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