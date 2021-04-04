В Бурятии парапланерист упал с высоты нескольких десятков метров и выжил

В Бурятии парапланерист упал с высоты несколько десятков метров и выжил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередная тренировка парапланеристов из Бурятии едва не закончилась трагедией. Полетать группа экстремалов решила в районе села Саянтуй Тарбагатаевского района. Когда спортсмены были в воздухе, неожиданно испортилась погода. Подул порывистый ветер и параплан одного из экстремалов сложился. Прямо на глазах остальных он упал в лес в районе горы Казачка.

- С какой высоты упал мужчина, пока неизвестно, скорее всего, это были несколько десятков метров, - сообщили «КП-«Иркутск» в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. – Сначала остальные парапланеристы пытались найти его сами, а затем вызвали спасателей и скорую помощь.

Именно медики со пециалистам Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и нашли упавшего экстремала. Он выжил, но получил серьезные травмы. С сотрясением головного мозга, переломом таза и сломанными ребрами, его доставили в больницу.

Добавим, что параплан - это сверхлегкий планер-паритель, созданный на базе планирующего парашюта. Самые опытные пилоты могут пролететь на параплане более 300 км и подняться на высоту более 4000 метров.

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