Из-за весеннего паводка 179 участков остаются подтопленными в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области продолжают бороться с весенним паводком. В воскресенье, 4 апреля подтопленными талыми водами остаются 179 участков в 7 селах и поселках. Итак, вода по-прежнему доставляет проблемы жителям сел Хомутово, Урик, Большая Елань, деревни Мамоны. Там "купальный" сезон продолжается. Также вода остается на улицах деревни Большежилкино Усольского района и в трех садоводствах в Иркутске. По словам спасателей, подтопленных жилых домов нет.

- За сутки подтопило еще 16 участков в садоводствах «Осень» и «Энергетик №2» в Иркутске, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Откачать воду удалось с 36 участков в садоводствах «Светлый», «Текстильщик», «Солнышко №2» и в селе Хомутово. Работы по отводу талых вод и откачка воды, продолжаются.

Помимо откачки воды тремя пожарными насосными станциями, спасателям приходится расчищать и углублять водоотводные каналы и возводить заградительные насыпи.

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