Пасха 2021 в Иркутске: фото ярких моментов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Светлую Пасху отмечают 2 мая иркутяне. Это семейный праздник, который принято проводить с родными и близкими: печь куличи, красить яйца и украшать дома. В Иркутске в этот день по традиции проходят торжественные пасхальные службы. Праздничные богослужения состоялись во всех храмах города утром 2 мая.

Многие горожане начали праздновать Пасху уже в полночь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, многие горожане начали праздновать Пасху уже в полночь. Посещать храмы для пасхальной службы иркутянам разрешили с условием соблюдения всех санитарных правил – ношением маски и соблюдением социальной дистанции. Столпотворения, как это обычно бывает, в храмах не было. Все соблюдали дистанцию, протирали руки дезинфектором, не снимали маски во время службы. Некоторые прихожане, по традиции, принесли с собой крашеные яйца и куличи, чтобы освятить их в церкви. Если вы не успели освятить их в субботу, 1 мая, это можно сделать и в воскресенье после литургии.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для тех, кто не сможет посетить храмы, мы подготовили фоторепортаж с пасхальных служб.

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Посещать храмы для пасхальной службы иркутянам разрешили с условием соблюдения всех санитарных правил Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прихожане, по традиции, принесли с собой крашеные яйца и куличи, чтобы освятить их в церкви Фото: Юлия ПЫХАЛОВА