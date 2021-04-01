Пасхальные службы 2021 в храмах Иркутска: расписание, куда пойти на Пасху Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Планируете посетить пасхальные службы 2021 в храмах Иркутска? Подскажем, куда пойти, во сколько начало и какие условия надо соблюдать в храмах во время пандемии коронавируса.

Пасхальные службы 2021 в храмах Иркутска обязательно состоятся. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской епархии. Условия посещения храма – обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции. И, конечно, не стоит идти в церковь, если чувствуете недомогание. В остальном, пасхальные службы 2021 в храмах Иркутска пройдут без каких-либо изменений. Пасху в 2021 году православные отмечают 2 мая.

Пасхальные службы 2021 в храмах Иркутска: где пройдут богослужения

Пасха – главный праздник христиан, центральное событие в библейской истории, поэтому не удивительно, что праздничные богослужения пройдут во всех храмах города утром 2 мая. Но, немногие знают, что праздновать Пасху можно начинать уже в полночь.

Всенощные в храмах начинаются накануне праздника, в каждой церкви по-разному, но ориентировочное время 23.00 (плюс/минус 30 минут). Чтобы не опоздать, лучше заранее прийти в выбранный вами храм и уточнить во сколько начало. Уже в полночь священник провозгласит «Христос Воскресе!». Обязательным событием праздничной службы будет крестный ход вокруг храма и пение тропаря праздника «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Пасхальные службы 2021 в храмах Иркутска: освящаем яйца и куличи

Традиционное угощение, появляющееся на столах иркутян в праздник – куличи и яйца. Многие желают их освятить в храмах. Подскажем, когда это лучше сделать. Освящают их в храмах весь день в субботу: где-то это происходит четко по времени, например, каждые полчаса, а где-то священник выходит, когда соберется небольшая группа народа. Если освятите яства в субботу, то сразу после всенощной можно будет и яичко вкусить.

Для тех же, кто не успеет приготовить на стол в субботу, освятить куличи можно будет и в воскресенье после литургии, она начнется 2 мая примерно в 08.-08.30.

Пасха в Иркутске 2021: за неделю до Пасхи – Вербное воскресение

Торговцы с вербами у храмов – верный признак скорого приближения главного дня. За неделю до праздника Пасха в Иркутске 2021 православные отмечают Вербное воскресение или Вход Господень в Иерусалим. Вспоминают тот самый день, когда Иисус Христос въехал в древний город на ослике, а под ноги ему бросали вайи – веточки пальм, но так как пальм в Сибири не сыскать, у нас их заменяют веточки вербы. В этот день их можно осветить в храме на утренней службе и принести домой, как светлое напоминание праздника.

Пасхальные службы 2021 в храмах Иркутска: православные храмы города

Богоявленский собор, ул. Сухэ-Батора, 1а

Знаменский собор, ул. Ангарская, 14

Храм святой великомученицы Варвары, м/р Зеленый, в/ч 59968- К-3

Князе-Владимирский храм, ул. Каштаковская, 52

Храм Григория Неокессарийского, пер. Краснофлотский, 5

Казанский храм, ул. Баррикад, 34

Храм в честь Покрова Божией Матери, ул. Рабочего Штаба, 29 - Б

Спасский храм, ул. Сухэ-Батора, 2

Свято-Троицкий храм, ул. 5-Армии, 8

Храм Успения Божией Матери, ул. Полярная, 98

Христорождественский храм, ул. Мира, 122-а

Храм во имя Святого благоверного князя Александра Невского, ул. Якоби, 3

Храм во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, ул. Байкальская, д. 165 – В

Храм в честь Входа Господня в Иерусалим, ул. Борцов Революции, 15

Крестовоздвиженский храм, ул. Седова, 1

Храм во имя Святой блаженной Ксении Петербуржской, ул. Советская, 57-А

Михаило - Архангельский храм (Иннокентьевский скит), ул. Академика Образцова, 1

Михаило-Архангельский (Харлампиевский) храм, ул. 5-ой Армии, 59

Николо-Иннокентьевский храм, ул. Профсоюзная, 45

Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, ул. Академика Образцова, 27

Петропавловский храм г. Иркутска, ул. Гоголя, 42

Спасо-Преображенский храм г. Иркутска, ул. Волконского, 1

Храм во имя Преподобного Сергия Радонежского, ул. Игошина, 8-А