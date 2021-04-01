Пасха в Иркутске 2021: дата праздника, традиции, как готовиться Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пасха в Иркутске 2021, Светлое Христово Воскресение – самый почитаемый и значимый праздник христиан. Так как дата у него переходящая, самый частый вопрос, который задают верующие «когда отмечаем Пасху в этом году?». Пасха в Иркутске 2021 пройдет 2 мая. В этот день все православные будет встречать друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и слышать в ответ «Воистину Воскресе!».

Пасха в Иркутске 2021: традиции

Праздник Пасха в Иркутске 2021 отмечают многие. В этот день принято накрывать на стол вкусные блюда, ведь пост кончился и можно полакомиться. Но, конечно, главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, куличи и творожные пасхи. Когда и где можно будет освятить яйца и куличи на Пасху в Иркутске - смотрите здесь.

Кстати, традиция красить яйца, по одной из версии, берет свое начало с того дня, когда Мария Магдалина решила сама сообщить императору Тиберию, что Иисус Христов воскрес. При себе у нее было куриное яйцо – дар правителю, так как с пустыми руками идти было нельзя, а более ничего у женщины не было. На что получила ответ, что это невозможно, скорее вот это яйцо покраснеет, чем это случится. И в тот самый момент оно стало алым.

Пасха в Иркутске 2021: предваряет праздник 40-дневный пост

Пасха у православных – главный день в церковном календаре, а само событие – Воскресение Иисуса Христа – центр всей библейской истории. В этот день в храмах поют праздничный тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Прихожане поздравляют друг друга, а батюшки освещают яйца и куличи, красили и пекли которые хозяюшки в Чистый четверг.

Такую картину можно будет застать в храмах в воскресенье, 2 мая. А вот все дни до праздника – в 2021 году с 15 марта по 1 мая – длится Великий Пост – самый строгий и самый продолжительный. Его задача – подготовить нас к Пасхе: очистить душу и тело. В эти дни верующие отказываются от мясного и скоромного, стараются простить обиды всем обидчикам, попросить прощения у тех, кого обидели сами – примириться и смириться, побороть свои страсти и стать чище и выше духовно. Каждая неделя поста имеет свое название: Торжество Православия, Святителя Григория Паламы, Крестопоклонная, Преподобного Иоанна Лествичника, Преподобной Марии Египетской, Вход Господень в Иерусалим (известный в народе как Вербное воскресение), Страстная седмица. После наступает Пасха в Иркутске 2021 и начинается Светлая седмица.

О том насколько строго именно вам можно соблюдать пост, чтоб он был на пользу, а не во вред – нужно советоваться со своим духовником (священник, к которому вы чаще всего ходите на исповедь). И, главное, Великий Пост он не о еде, он об отношении к миру и другим людям – родным, коллегам, друзьям, землякам. Как сказал однажды корреспонденту КП-Иркутск руководитель миссионерского отдела Иркутской Митрополии протоиерей Вячеслав Пушкарев «Главное в пост – «не есть» ближних своих».

- Пост – это маленькая война с самим собой, со своими страстями, - говорит протоиерей Вячеслав Пушкарев. – Он создан для того, чтобы человек на законном основании подавил свои страсти и стал более богоподобным.

Читайте также:

Пасхальные службы 2021 в храмах Иркутска: расписание, куда пойти на Пасху (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08