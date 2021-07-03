В Иркутске ужесточили ограничительные меры, закрыты театры, сауны и фудкорты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за третьей волны коронавируса вновь произошло ужесточение ограничений по коронавирусу в Иркутске с 3 июля 2021. На этот раз до 18 июля закрыли театры, концертные залы, цирки, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры. А также СПА-салоны, солярии, сауны и фудкорты.

Теперь важная информация для тех, кто собрался ехать отдыхать на турбазу. Теперь для заселения в них, в санатории и дома отдыха потребуется документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19 (за исключением тех, кому нет 18 лет) Можно предъявить отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения.

Ужесточение ограничений по коронавирусу в Иркутске с 3 июля 2021. Документ о полном курсе вакцинации против коронавируса потребуется для занятий в тренажерных залах и посещении кинотеатров. А вот от посещения храмов горожанам посоветовали воздержаться.

- С 5 июля по 2 августа 2021 года отменяется выезд за пределы Иркутской области организованных групп детей для оздоровления и участия в массовых мероприятиях, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» отменили Фестиваль русской оперы Иркутской областной филармонии.

Не будет летнего отдыха в лагерях и у детей. Уже отменили смены на июль-август для детей-инвалидов и детей из замещающих семей в летнем оздоровительном лагере «Мандархан». Вероятно, отменят вторую и третью оздоровительные смены в детском оздоровительном лагере «Байкал». Что касается детских садов, то с 6 июля все 133 дошкольных учреждения Иркутска вновь переходят на другой режим работы. Теперь там будут открыты только «дежурные группы». Кстати, из-за летних отпусков из 41 тысячи детей, садики сейчас посещают чуть меньше 8 тысяч воспитанников

- Сейчас система здравоохранения работает на запредельных нагрузках, - отметили в оперштабе. - Врачи снова работают на пределе. Если не будут соблюдаться профилактические и ограничительные меры, то количество заболевших будет расти! Соблюдайте масочный режим, делайте прививки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В детских садах Иркутска открываются дежурные группы (Подробности)