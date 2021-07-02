В детских садах Иркутска открываются дежурные группы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С ростом числа заболевших коронавирусом, в Иркутской области становится все больше ограничений. Как и в первую волну Covid-19 коснулись они и детских садов. С 6 июля все 133 дошкольных учреждения вновь переходят на другой режим работы. Теперь там будут открыты только «дежурные группы». Такое решение принял оперштаб.

- Из-за летних отпусков из 41 тысячи детей, садики сейчас посещают чуть меньше 8 тысяч воспитанников, - рассказывают в правительстве региона. – А заболеваемость коронавирусом среди детей только растет. Если в мае болел один ребенок и 9 сотрудников, то сейчас закрыто 76 групп в 49 садах. И еще немного цифр. Covid-19 болеют 173 сотрудника и 138 ребятишек.

Перейти на режим работы «дежурных групп» решили также из-за дефицита кадров. Ведь помимо больных, более 100 воспитателей находятся на самоизоляции.

А теперь о том, как будет проходить набор детей в дежурные группы. По сравнению с прошлым годом ничего не изменилось. Для этого родителям нужно всего лишь предоставить в детский сад справку с места работы. Самозанятые предоставляют выписки Федеральной налоговой службы, безработные справку с государственной службы занятости населения. Те, кто ухаживает за больным членом семьи – медицинскую справку.

Кстати, из-за роста заболеваемости уже закрыли загородный детский лагерь «Байкал». Родители могут забрать деньги за путевки. Для этого нужно обратиться в Центр образования № 47.

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