Иркутские полицейские просят горожан сообщать о фактах продажи поддельных сертификатов о прививке от Covid-19

Иркутские полицейские просят горожан сообщать о фактах продажи поддельных сертификатов о прививке от коронавируса Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские просят жителей Иркутска сообщать о фактах продажи поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса. По словам сыщиков, случаи сбыта подделок уже произошли в некоторых регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Если вы знаете тех, кто предлагает через Интернет или через мессенджеры получить медицинские справки, сертификаты и другие документы в обход официальных процедур, просим сообщить в ближайший отдел полиции, - отметили в ведомстве.

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