Девушка, которая зарезала подростка в центре Братска, заключена под стражу. Фото: камеры видеонаблюдения

В Братске отправлена под стражу 16-летняя девушка, которая 30 июня в центре города зарезала 14-летнего подростка. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службах Братского городского суда и СУ СК России по Иркутской области.

- В следственном изоляторе она пробудет как минимум до 29 августа 2021 года, - сообщили в пресс-службе суда и ведомства.

Об этой трагедии продолжает говорить весь Братск. «Комсомолка» рассказывала подробности. Напомним, все произошло средь бела дня, когда парень прогуливался в компании друзей напротив здания драмтеатра. Встретив ту самую девушку, между ними завязался словесный конфликт. Из-за чего, пока выясняют следователи. После этого, они отошли в сторону поговорить один на один, и во время разговора девушка нанесла парню резкий удар ножом.

- «Пацаны, вызывайте скорую», - успел сказать он, падая на асфальт.

Медики экстренно госпитализировали школьника, но по дороге в больницу, он умер.

Сбежавшую преступницу задержали через несколько часов. Оказалось, за о ней уже давно ходит дурная слава. Ранее ее уже задерживали за кражу, также она состоит на учете в ПДН. В сетях говорят, что за плохое поведение ее даже отчислили из техникума. В соцсетях уже опубликовали новое виде с ее участием. На кадрах видно, как она жестоко избивает другого мальчика. На этот раз против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Тем временем, стала известна дата похорон погибшего подростка. Прощание с ним состоится в воскресенье, 4 июля. Кстати, друзья мальчика уже начали собирать деньги для помощи матери.

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