«Пацаны, вызывайте скорую!»: друг подростка из Братска, которого зарезала 16-летняя девушка, рассказал о последних секундах его жизни

К месту убийства подростка его друзья несут цветы. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" другом погибшего парня.

В Братске продолжают разбираться в причинах убийства 14-летнего школьника. Подростка убили прямо в центре города среди бела дня - зарезала ножом 16-летняя девушка. По версии следствия, все произошло из-за словесного конфликта. Такие же предположения выдвигают и приятели погибшего школьника, которые находились с ним незадолго до трагедии. «Комсомолка» связалась с одним из лучших друзей подростка.

- Мы гуляли в одной компании, но потом я ушел, - рассказывает «КП» - Иркутск» Никита. - А он остался с другими друзьями. Эту девушку встретили по пути, когда шли мимо драмтеатра. Скорее всего, конфликт начался с того, что мой друг ей что-то сказал. Потом, видимо, она попросила его отойти в сторону, чтобы поговорить один на один. И он согласился.

Момент разговора. Через несколько секунд девушка ударит парня ножом. Фото: камеры наружного видеонаблюдения.

Да, действительно жертва и нападавшая беседовали тет-а-тет. Момент разговора попал на уличные камеры видеонаблюдения. Диалог явно напряженный. Погибший во время него переминался с ноги на ногу, видимо, нервничал. Да и девушка тоже кажется взволнованной, как будто что-то пытается доказать. И вдруг она носит резкий удар. Парень сгибается, а потом расправляется, поднимает футболку, смотрит куда-то вниз, а затем выходит из кадра. При этом не прихрамывает, не держится рукой за рану. То, что происходило потом, известно только со слов друзей парня – он подошел к ним и рухнул на асфальт.

- Перед смертью он лишь успел сказать: «Пацаны, вызывайте скорую», - продолжает Никита. – Сразу стал очень бледным.

По одной из версий полиции, причиной убийства мог стать конфликт. А возник он по переписке в соцсетях. Сейчас эта информация проверяется. Однако друг погибшего это отрицает.

- Они не были знакомы, - настаивает парень. – На улице они увиделись впервые. Знаю, она сказала следователям, якобы он назвал ее дурой, а ее маму женщиной легкого поведения.

Так это или нет, в любом случае предстоит разобраться следствию. Нападавшую уже задержали. Оказалось, примерным поведением она никогда не отличалась. К своим 16 годам девушка уже попадалась полиции за кражу, также она состоит на учете в ПДН. В соцсетях пишут, якобы девочка из неблагополучной семьи. В прошлом году, мол, окончила 9-й класс, а потом поступила в один из техникумов Братска, но якобы была отчислена за плохое поведение. Говорят, у нее постоянно были конфликты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре суд должен заключить подозреваемую под стражу.

Ну а друзья погибшего школьника собрались на месте убийства своего товарища и принесли туда цветы. Ребята уже организовали сбор денег, чтобы помочь родителям парня с похоронами.

- Мы уже собрали около 6 тысяч рублей, которые передали маме нашего друга, - говорят они. – Сбор продолжается.

«Комсомолке» удалось дозвониться матери погибшего подростка, в тот момент, когда она ехала на опознание сына. Она рассказала, что парень мечтал стать моделью или телеведущим.

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