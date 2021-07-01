Убила и вымыла нож в фонтане: в Братске 16-летняя девушка в центре города зарезала 14-летнего школьника. Фото: камеры видеонаблюдения.

Лежащий на тротуаре подросток в луже крови, скопление народа вокруг и карета скорой помощи. Фотография, сделанная в центре Братска, перед драмтеатром, облетела все паблики в соцсетях вечером 30 июня. Что произошло, очевидцы объяснили в подписи к снимку. Трагедией закончилась ссора между 14-летним школьником и 16-летней девушкой. По словам очевидцев, подросток что-то ей сказал. А та в ответ схватилась за нож и ударила его. Мальчик стал задыхаться и со словами: «Вызывайте скорую», упал. Прибывшие медики пытались спасти подростка, но он умер по дороге в больницу. Что на самом деле произошло, на данный момент точно неизвестно. Следственный комитет и полиция пока не прокомментировали произошедшее. Версию случившегося «Комсомолке» рассказал один из близких друзей погибшего парня.

- Он даже не знал эту девушку! - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» друг убитого школьника. – Он гулял со своей компанией и встретил ее у драмтеатра. Что он ей сказал, я не знаю. Они отошли в сторону поговорить. А потом она достала нож и пырнула его.

Кстати, сам момент удара попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как подросток разговаривает с девушкой. Беседа напряженная, так как парень переминается с ноги на ногу. В какой-то момент она наносит резкий удар. Судя по всему, парень даже не понял, что произошло. Поднимая футболку и рассматривая рану, он вернулся к друзьям, которые стояли в стороне, и рухнул на асфальт.

Как пишут в соцсетях, девушка после удара подошла к фонтану, помыла орудие преступления и убежала. По неподтвержденной информации нападавшую уже задержали. Кто она? Откуда? Почему напала на парня? Неизвестно. В соцсетях пишут, якобы девочка из неблагополучной семьи. В прошлом году, мол, окончила 9-й класс, а потом поступила в один из техникумов Братска, но якобы была отчислена за плохое поведение. Говорят, всегда вела агрессивно, конфликтовала со сверстниками.

Что касается погибшего, то на его странице в соцсети десятки сообщений от друзей. Классный руководитель парня рассказала «Комсомлке», что школьник был бесконфликтный, спокойный мальчик. Также «Комсомолке» удалось дозвониться до матери погибшего школьника.

- Я только еду к следователю, а потом отправлюсь на опознание тела… - говорит мама погибшего школьника Лариса. – Все подробности я знаю только из соцсетей. Что произошло и из-за чего начался конфликт, сказать не могу. Не знаю, в каком состоянии я буду после опознания... Сын был очень красивый мальчик. Он мечтал поступить в модельное агентство или стать телеведущим…

Подробности того, что произошло между подростками, вскоре должен сообщить следственный комитет.

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