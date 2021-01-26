Родители отказывались покупать: школьник нанес девушке 11 ножевых ранений из-за нового iPhone

11 ножевых ранений из-за iPhone 11: 13-летний школьник выследил девушку на сайте объявлений и напал с ножом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следы крови на снегу у дома №158 в микрорайоне Ершовский в Иркутске два дня напоминали о местным жителям о чудовищном преступлении, которое произошло здесь вечером 22 января. Прямо у входа в один из подъездов подросток, вооруженный ножом, напал на 25-летнюю девушку.

- Я шел из магазина, и увидел, что на снегу лежит девушка, а вокруг нее несколько человек, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» очевидец Михаил Андрианов. – Подошел, чтобы узнать, что случилось. Оказалось, что на нее напал какой-то парень и несколько раз ударил ножом. Это видел один из соседей. Он пытался догнать преступника, но не смог. Сама пострадавшая объяснить, конечно, ничего не могла. Говорила только что ей очень больно и что может умереть. Просила быстрее вызвать врачей.

Михаил вместе с другими очевидцами начали обрывать номера скорой помощи. Параллельно пытались разговаривать с девушкой, чтобы та не потеряла сознание. По словам Михаила, ни через 5, ни через 15 минут дождаться неотложки не удалось. Тогда соседи решили сами отвезти пострадавшую в больницу.

- Я сбегал за одеялом, на нем мы погрузили раненую в машину к одному из соседей, - продолжает Михаил Андрианов. – И он увез ее в Иркутскую областную больницу.

Врачи выяснили, что девушке нанесено 11(!) ножевых ранений. Медикам удалось спасти жизнь пострадавшей. По словам хирургов, сейчас она находится в нормальном состоянии.

Что касается нападавшего, то полицейские задержали его менее чем через сутки. Им оказался 13-летний подросток, который рассказал все подробности. Выяснилось, что он едва не убил человека из-за обычного айфона. Школьник несколько месяцев выпрашивал у родителей новый гаджет iPhone 11 Pro Max, стоимость которого превышает 100 тысяч рублей, но они отказали в покупке. Тогда мальчик сам нашел объявление о продаже любимой модели в Интернете и созвонился с продавцом, которой оказалась та самая девушка.

- Они договорились о встрече в Ершовском, - комментирует в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Осмотрев телефон, подросток несколько раз ударил девушку ножом, схватил телефон и убежал. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Добавим, что во время обыска в квартире, где живет школьник, полицейские уже нашли злополучный айфон. Сейчас собираются все доказательства его вины.

- Хотелось бы навестить пострадавшую девушку, - заключает Михаил Андрианов. - Принести ей фруктов в палату, пожелать скорейшего выздоровления.