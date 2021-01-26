«Если не пуховик, не знаю, была бы жива»: иркутянка рассказала о нападении на нее школьника из-за iPhone 11

Тот самый айфон, который продавала пострадавшая иркутянка.

Больничная палата и бесконечные перевязки с капельницами. Так уже четвертый день живет 25-летняя иркутянка Валентина (имя изменено, прим. Ред.), которая чудом выжила после чудовищного нападения у дома №158, в микрорайоне Ершовский. Напомним, «Комсомолка» рассказывала про этот дикий случай. Вечером, 22 января, Валентина, которая продавала свой iPhone 11 Pro Max, приехала на встречу с покупателем. Им оказался 13-летний школьник. Осмотрев телефон, подросток вместо денег, достал нож и 11 раз пырнул им девушку, а затем убежал. Первую помощь Валентине оказали очевидцы, которые и доставили ее в больницу. Туда мы и дозвонились пострадавшей.

- Разговариваю по тому самому айфону, - отвечает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Валентина. – Похитить его он так и не успел. Как произошло нападение? Всех подробностей в интересах следствия раскрывать не буду. Скажу лишь, что этот парень делал вид, что собирается покупать телефон, а затем достал нож. Между нами завязалась борьба. Ему удалось нанести удары и порезать меня. Хорошо, что я была в пуховике. Он смягчил удар, но несмотря на это раны все равно глубокие.

Объявление девушки, которое прочитал школьник.

Что касается нападавшего, то его задержали менее чем через сутки. Подросток уже рассказал все подробности. Оказалось, что школьник несколько месяцев выпрашивал у родителей новый iPhone 11 Pro Max. Те отказались покупать сыну дорогой гаджет, стоимость которого доходит до 100 тысяч рублей. Мальчик все равно решил добиться своего. Он сам нашел объявление о продаже любимой модели в Интернете за 74 тысячи рублей и созвонился с продавцом, которой оказалась Валентина. Правда, на встречу вместо денег взял нож.

- Не понимаю, откуда в ребенке такая жестокость, - говорит Валентина. – Мое личное мнение – у этого парня какие то проблемы с психикой. Сейчас чувствую себя лучше, уже встаю с кровати. Когда восстановлюсь, врачи пока не говорят.

Беспокоятся за состояние девушки и очевидцы, которые первыми бросились на помощь Валентины.

- Надеюсь, удастся навестить пострадавшую девушку, - говорит местный житель Михаил Андрианов. - Принести ей фруктов в палату, пожелать скорейшего выздоровления.

Добавим, что по этому делу возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подключились и следователи, которые уже выяснили некоторые подробности о задержанном школьнике.

- Мальчик состоит на учете у психиатра, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Воспитывает его отец.

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