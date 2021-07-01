Стали известны подробности личности 16-летней девушки, которая зарезала подростка в центре Братска. Фото: камеры видеонаблюдения.

Следователи рассказали подробности убийства 14-летнего школьника, которого 30 июня прямо в центре города зарезала 16-летняя девушка. Как и рассказывала «Комсомолка», подросток находился на площади у драматического театра, где гулял в компании товарищей. В какой-то момент между ним и девушкой произошел словесный конфликт. Она достала из кармана нож-бабочку и ударила парня. Он скончался по дороге в больницу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службах СУ СК России, ГУ МВД и прокуратуры по Иркутской области. - Решается вопрос заключении ее под стражу. Следователи выяснили, что девушка характеризуется отрицательно. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу, также она состоит на учете в ПДН. По одной из версий, причиной преступления мог стать конфликт при переписке в социальных сетях.

Полная картина убийства сейчас восстанавливается.

Напомним, что «Комсомолке» удалось поговорить с мамой погибшего подростка. Она рассказала, что сын мечтал стать моделью или телеведущим. (Подробности)

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