Девушка, которая зарезала подростка в Братске, заключена в СИЗО

В Братске заключили под стражу 16-летнюю девушку, которая 30 июня в центре города зарезала 14-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службах Братского городского суда и СУ СК России по Иркутской области.

- Она отправлена в СИЗО как минимум до 29 августа 2021 года, - сообщили в пресс-службе суда и в ведомстве.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой трагедии, которая произошла напротив драмтеатра. Парень прогуливался в компании друзей. В какой-то момент им навстречу попалась та самая девушка. Между ними произошел словесный конфликт. Они отошли в сторону поговорить, и во время разговора девушка нанесла парню удар ножом. Он умер по дороге в больницу.

Сбежавшую преступницу задержали по горячим следам. Выяснилось, что характеризуется она отрицательно. Ранее ее задерживали за кражу, также она состоит на учете в ПДН. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

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