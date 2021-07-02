Похороны подростка из Братска, которого в центре города зарезала 16-летняя девушка, состоятся 4 июля. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" другом погибшего парня.

В Братске стала известна дата похорон 14-летнего подростка, которого 30 июня зарезала 16-летняя девушка. Родные и близкие простятся с парнем в воскресенье, 4 июля. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» сообщила мать погибшего школьника. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой трагедии, которая произошла в самом центре города, напротив драмтеатра. Парень прогуливался в компании друзей. В какой-то момент им навстречу попалась та самая девушка.

- Скорее всего, конфликт между ними начался с того, что мой друг ей что-то сказал, - рассказывал «Комсомолке» приятель погибшего. – Она попросила его отойти в сторону, чтобы поговорить один на один. И он согласился.

То, что происходило дальше,просто страшно. Происходящее бесстрастно зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Диалог был явно напряженный. Парень явно нервничал, так как переминался с ноги на ногу. Неожиданно, девушка нанесла собеседнику резкий удар ножом-бабочкой. Школьник судя по всему даже не сразу понял что произошло. Он поднял футболку, посмотрел на рану, подошел к друзьям и со словами : «Вызывайте скорую», упал на асфальт. Очевидцы вызвали скорую. Мальчика госпитализировали, но по дороге в больницу он умер.

Момент разговора. Через несколько секунд девушка ударит парня ножом. Фото: камеры наружного видеонаблюдения.

Девушка же, помыв нож в фонтане, сбежала. Вскоре ее задержали полицейские. Оказалось, ранее она уже попадалась за кражу, также она состоит на учете в ПДН. В соцсетях пишут, якобы девочка из неблагополучной семьи и ее отчислили из техникума за плохое поведение. На этот раз против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о заключении под стражу. Кстати, в соцсетях уже появилось новое видео, на котором якобы та самая девушка жестоко избивает другого мальчика. Снято оно было еще до убийства 14-летнего подростка.

Пока родные погибшего готовятся к похоронам, его друзья несут цветы к месту его гибели. Также они организовали сбор денег, чтобы помочь матери. По словам одного из приятелей, в первый день им удалось собрать 6 тысяч рублей.

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