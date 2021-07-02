Мужчину, который совершил особо тяжкое преступление, ищут в Иркутске. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Внимание, иркутяне! Следователи и полицейские объявили в розыск 37-летнего жителя Иркутска Дениса Троегубова. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- 30 июня 2021 года мужчина совершил особо тяжкое преступление в Октябрьском районе Иркутска и скрылся, - рассказали в ведомстве.

Какое именно преступление совершил мужчина, не сообщается. Известно лишь, что он уже объявлен в федеральный розыск. Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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