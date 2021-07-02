«За четыре дня мальчишка прошел около 100 километров»: добровольцы рассказали, как нашли пропавшего в тайге 15-летнего подростка

Жители Бургаза, которые нашли мальчика: Алексей Новоселов, Александр Тюменцев, Иван Грабун, его брат Герман Грабун. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Я даже не помню, как потерялся, - только и смог сказать 15-летний подросток, когда, на четвертый день поисков, его отыскали в тайге охотники. За это время парнишка, по их подсчетам, прошел около сотни километров, нарезая круги вокруг того места, где потерялся, и вконец обессилел. Нашли пацана сидевшим на траве. Идти он уже не мог. ..

Утром 28 июня школьник вместе с двумя друзьями пошел в лес за черемшой. В какой-то момент ребята разошлись в разные стороны. Двое вскоре нашли друг на друга, а третий так и не появился. Мальчишки сначала попробовали сами найти друга, кричали его, но тот так и не отозвался….

Тогда еще никто и не думал, что в поисках подростка развернется целая спецоперация. В тот же вечер искать ребенка отправились больше 500 человек - полицейских, спасателей, росгвардейцев, волонтеров из отряда «Лиза Алерт». В этих редах были и четверо местных охотников, знающих тайгу как свои пять пальцев -братья Иван и Герман Грабуны, Александр Тюменцев и Алексей Новоселов. Мужчины признаются, что в первый же день бросили все свои дела и отправились на поиски.

- Свободного времени у нас не так много, у каждого работа, свои дела, но мы все равно решили помочь найти ребенка, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Иван Грабун. – Кто, как не мы, знает местность?

Пока около 500 человек прочесывали тайгу вокруг поселка, заброшенные здания на окраине, в воздух поднялся вертолет Ми-8. Мальчика звали по громкоговорителю, на его след пытались выйти розыскные собаки, но все без толку. За три дня поисков осмотрели территорию в 130 километров (!). Подросток словно в воду канул.

- На четвертые сутки, мы с мужиками и с конем, которого нам выделили, отбились от группы и решили сами прочесать совершенно другой квадрат, - продолжает Иван Грабун. – Вдруг что? Решили, что и туда он мог забрести. И не зря. Шагаем по лесу и видим что-то мелькнуло вдалеке. Пригляделись, мальчик сидит. Он был настолько обессилен и опустошен, что даже не мог ни плакать, ни радоваться когда нас увидел.

Мужчины посадили парнишку на коня и повели в деревню. По дороге ребенок рассказал, как провел 4 дня в тайге. Оказалось, что, отстав от друзей, мальчик потерял ориентацию на местности и пошел не в сторону деревни, а вглубь леса. Вскоре он уже вообще не понимал, в какую сторону идти и начал петлять по разным направлениям. Питался одной черемшой, воду пил из ручейков, а спал под деревом. К слову, нашли его примерно в двух километрах от Бургаза. А искали намного дальше.

- По нашим подсчетам, за четыре дня он прошагал около 100 километров, - говорит Иван Грабун. – Парню еще повезло, что на пути ему не попался медведь. Косолапых в наших краях хватает.

Парнишка уже вернулся домой, хоть и ослабленным, но здоровым. Его жизни ничего не угрожает. Отец мальчика уже поблагодарил четверку добровольцев за спасение сына. Теперь спасители планируют навестить мальчишку.

- Как только пойдет на поправку, придем к нему с тортиком, - говорит Иван Грабун.

Ну а самих мужчин вскоре отметит и МВД Приангарья. Полицейские уже пообещали отдельно поощрить всю четверку.

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