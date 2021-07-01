Поиски 15-летнего подростка в тайге под Иркутском завершены Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Завершены поиски 15-летнего подростка, который утром 28 июня ушел с друзьями в лес за черемшой из деревни Бургаз Иркутского района. Вечером школьники вернулись домой и сообщили родителям парня, что тот потерялся в лесу.

- Да мальчика нашли живым. Сейчас проходит его эвакуация, -подтвердили «КП»-Иркутск» в поисковом отряде «Лиза Алерт». В первую очередь его осмотрели и накормили.

Мальчика нашли в лесу. Первым делом его осмотрели и накормили. Фото: СУ СКР по Иркутской области

- По предварительной информации, мальчик был дезориентирован на местности и несколько раз менял направление. К моменту обнаружения он находился в нескольких километрах от деревни Бургаз, однако не понимал в каком направлении ему следует идти дальше, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция планирует отдельно отметить двух охотников, которые и нашли мальчика. Они прочесывали местность верхом на лошадях.

Охотников, которые нашли 15-летнего подростка, планируют отдельно отметить Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пропавшего школьника в течение четырех дней в тайге искали до 500 сотрудников МЧС,полиции, Росгвардии, а также военнослужащие, кинологи, добровольцы отрядов «Лиза Алерт», «11162» и местные жители.

Для поисков подключили вертолет Ми-8 МЧС России, на борту которого работали областные спасатели и следственно-оперативная группа. Также местность осматривали с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.

Следователи выясняют были ли совершены в отношении мальчика противоправные действия. В ближайшее время он будет доставлен в больницу.

Напомним, по факту пропажи 15-летнего подростка следственный отдел по Иркутскому району региональный СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам убийства.

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