Уголовное дело возбудили из-за пропажи 15-летнего подростка в Иркутском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутском районе продолжаются поиски 15-летнего Сергея Михайлова, который утром 28 июня ушел в лес с друзьями за черемшой и не вернулся. Дом пропавшего школьника находится в деревне Бургаз. Сегодня к розыску Сергея присоединились спасатели регионального МЧС. Также Следственный комитет по факту пропажи подростка возбудил уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МЧС России по Иркутской области и СУ СКР по Иркутской области.

- Для проведения авиационной разведки к месту поиска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, на борту которого областные спасатели и следственно-оперативная группа. К наземным группам поисковиков присоседились аэромобильная группировка Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России, кинолог с собакой и сотрудник с квадрокоптером, что позволяет осматривать большую территорию с высоты птичьего полёта, - рассказали в региональном МЧС.

В настоящее время в поисковой операции задействованы 214 человек и 30 единиц техники. Это сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии, военнослужащие, добровольцы отрядов «Лиза Алерт», «11162», других волонтерских организаций и местные жители. Они патрулируют поселок и близлежащие территории, прочесывают лес и осматривают заброшенные постройки.

Вместе с этим, следственный отдел по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.

Разыскиваемый был одет: мастерка синего цвета, кроссовки черные, трико темное.

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