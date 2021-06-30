Иркутянин со злости столкнул своего коллегу в шахту лифта и получил условный срок

Иркутянин столкнул своего коллегу в шахту лифта и получил условный срок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Свердловский районный суд признал виновным 36-летнего иркутянина в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он в гневе столкнул своего коллегу в шахту лифта. Расследование уголовного дела осуществлялось СО по Свердловскому району Иркутска и региональным СУ СК России. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года, в одном из домов микрорайона Юбилейного в Иркутске подсудимый на почве личных неприязненных отношений столкнул своего 46-летнего коллегу в проем лифтовой шахты глубиной 3,5 метра, в результате чего потерпевший получил травму грудной клетки с переломами ребер, - рассказали в ведомстве.

Теперь подсудимый обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Также суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 2 года.

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