Пьяный лихач получит 9,5 лет колонии за смертельное ДТП, в котором погибли отец и 8-летний сын в Иркутской области

Пьяный лихач получит 9,5 лет колонии за смертельное ДТП, в котором погибли отец и 8-летний сын Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Аларском районе суд признал виновным 29-летнего местного жителя. Из-за его действий в ДТП погибли отец и сын. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следствием и судом установлено, что 13 ноября 2020 года мужчина, управляя автомобилем "Лада" в состоянии алкогольного опьянения в поселке Забитуй Аларского района, нарушил правила дорожного движения, в результате чего совершил наезд на пешеходов - 40-летнего мужчину и его 8 -летнего сына, находившихся на дороге. Затем водитель автомобиля скрылся с места преступления, мужчина скончался на месте происшествия, смерть ребёнка наступила в медицинском учреждении, - рассказали в ведомстве.

Пьяного лихача полицейским удалось задержать по горячим следам.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Аларский районный суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы.

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