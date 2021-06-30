«Ладу» разорвало на части в страшном ДТП под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сегодня около 9 утра под Иркутском произошло страшное ДТП. Из-за столкновения «ГАЗели» и «Лады» легковой автомобиль буквально разорвало, сделав его грудой металла. От полученных травм 50-летний водитель погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД МУ МВД России "Иркутское".

- Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте автоаварии, в которой погиб водитель. ДТП произошло в районе 3 километра автодороги Иркутск - Мельничная падь. 53-летний водитель «ГАЗели» доставлен в медучреждение для диагностирования состояния его здоровья.

В настоящее время на месте происшествия работают два экипажа ДПС, обеспечивая бесперебойное движения транспортных средств.

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