15-летнего без вести пропавшего подростка разыскивают в районе деревни Бургаз Иркутского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

15-летний Сергей Михайлов утром 28 июня ушел с друзьями в лес из дома в деревне Бургаз Иркутского района. Вечером школьники вернулись и рассказали, что парень пропал. Полиция ведет розыск подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время в поисках подростка задействовано свыше 100 полицейских, а также волонтеры поисково-спасательных отрядов, 11162, Лиза Алерт, благотворительный фонд Оберег, - рассказали в ведомстве.

Разыскиваемый был одет: мастерка синего цвета, кроссовки черные, трико темное.

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