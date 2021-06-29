Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 июня: больше 5,1 тысяч коек развернуто в больницах для зараженных COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коронавирус в Иркутске, 29 июня. По данным на сегодняшний день в регионе с начала пандемии выявлено 74 065 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки в это число вошли 225 получивших положительные результаты ПЦР-тестов.

В больницах сейчас 4542 пациента с COVID-19, 221 из них – тяжелые. Всего в Приангарье больны им 6566 человек, то есть 2024 зараженных лечатся дома – амбулаторно. Выздороветь в минувшие сутки удалось 43 боровшимся с болезнью, всего переболели коронавирусом в Иркутской области 70 253.

Увы, не все справляются с инфекцией. Сегодня стало известно о смерти 21 человека от COVID-19. Всего коронавирус стал причиной кончины уже 2825 гостей и жителей региона, еще 294 с таким же диагнозом умерли от иных тяжелых болезней.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 июня: 15% коек в ковидных госпиталях свободны

Об этом накануне сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Он рассказал, что в регионе (по данным на 28 июня) развернуто 5178 коек в ковидных госпиталях. Из них к 2200 подведен кислород. Запас кислорода в медучреждениях есть.

- Проблем с поставками кислорода нет, в госпитали он поступает регулярно, по графику в ежедневном режиме, - сказал глава регионального минздрава.

Также Яков Сандаков отметил, что практически все эти 2200 коек заняты, так как на прошлой неделе количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, увеличилось. Много больных с тяжелым течением болезни.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 29 июня: ажиотаж с прививками из-за отпусков

Обязательная вакцинация для отдыхающих на курортах Краснодарского края привела к резкому увеличению тех, кто желает поставить прививку от COVID-19. Так как даже если вы решили отдыхать в августе, записываться на вакцинацию нужно было уже, как говорится, вчера. А в связи с тем, что вакцина поступает небольшими партиями, создается ажиотаж. Количество сделать прививку в регионе увеличилось в разы с начала лета. Куда же собираются иркутяне на отдых – подробности здесь.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 29 июня.

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