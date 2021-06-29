Врачам красной зоны – бесплатный обед

Поможем тем, кто в круглосуточном режиме борется за наши жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Друзья! Партнеры! Иркутяне!

Эпидемия вернулась. С ней вернулись и все сложности нашей повседневной жизни. Сейчас нужно помогать тем, кто в круглосуточном режиме борется за жизнь людей в больницах и госпиталях.

Мы не имеем огромных материальных ресурсов, но решили попробовать организовать посильную помощь медицинским учреждениям. Первоначально остановились на Иркутском перинатальном центре, где каждый день на свет появляются новые граждане нашего города. Мы, Общественная палата Иркутска, медиагруппа «Комсомольская правда», ООО «Сервер», арт-галерея «Диас», Иркутский госуниверситет, Иркутский фонд культуры, начинаем эту работу и приглашаем всех поддержать врачебный персонал «красной зоны».

В «красной зоне» ежедневно работают 35 специалистов, а значит, нужно 35 обедов. Один день будет стоить 7000 рублей. Если средств будет достаточно и возникнет необходимость, начнем принимать заявки для других медучреждений города.

Все средства будут аккумулироваться Иркутским фондом культуры, а отчеты о движении регулярно публиковаться в печати.

Просим откликнуться всех, кто может и хочет сделать еще одно доброе дело.

Реквизиты для перечисления средств:

(в платеже обязательно указать: благотворительные средства на организацию питания медиков в период пандемии)

Некоммерческая организация

«Иркутский фонд культуры»

664049, г. Иркутск, ул. Советская, дом № 45а

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